Украина должна признать "темные страницы" истории и перезахоронить жертв Волынской трагедии - МИД Польши

Украина должна как можно быстрее признать "темные страницы своей истории" и перезахоронить жертв Волынской трагедии в духе благодарности за то, что Польша делает для нее. Об этом сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью ТVP World, передает УНН.

"Украина, конечно, также имеет определенные требования к нам, но именно Польша решит закрыть следующие разделы переговоров Украины с Европейским Союзом, сделав вывод, что "лучше, чтобы Украина решила этот вопрос как можно скорее в духе благодарности за то, что мы сегодня делаем для нее", - сказал Сикорский.

Сикорский подчеркнул, что будущее Украины в Европе будет решать именно Польша. Он также отметил, что по этому вопросу уже высказались Дональд Туск и Владислав Косиняк-Камыш.

В то же время Сикорский добавил, что еще "будет много возможностей напомнить Украине о ее государственном и христианском долге".

Глава МИД также упомянул о выступлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Как он отметил, уже из высказываний Кулебы следовало, что ранее он разговаривал с Сикорским о вопросе эксгумации жертв волынского преступления.

"Министр Кулеба (министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - ред.) ... допустил ошибку, сравнивая послевоенные переселения с этническими чистками с признаками геноцида, которые имели место на Волыни", - отметил он.

Министр иностранных дел Польши отметил, что россия постоянно пытается вредить польско-украинским отношениям.

"Когда россия хочет посеять ненависть между нашими странами, она поднимает вопрос Волыни, который является болезненной страницей нашей общей истории и с которым Украина должна справиться", - отметил он.

В то же время он добавил: "Мы не можем вернуть к жизни жертв Волыни; наши соотечественники заслуживают достойного захоронения. Украина должна признать темные страницы своей истории, но сейчас она борется за свое выживание против российской агрессии".

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на Campus Polska Przyszłości упомянул об операции "Висла" и "украинских территориях", что вызвало негативную реакцию поляков, в том числе и польского премьера Дональда Туска, который призвал к урегулированию исторических вопросов.