Заява Кулеби про "українські території" викликала політичне збурення у Польщі: Туск та МЗС України відреагували

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на Campus Polska Przyszłości згадав про операцію "Вісла" та "українські території", що викликало негативну реакцію поляків, зокрема і польського прем'єра Дональда Туска, який закликав до врегулювання історичних питань, передає УНН з посиланням на Do rzeczy.

Контекст

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Campus Polska Przyszłości в середу, де він зустрівся з молоддю разом із головою польської дипломатії Радославом Сікорським.

Коли з аудиторії пролунало питання щодо відновлення ексгумації жертв Волинської трагедії, Кулеба звернув увагу на те, що зустріч учасників Кампусу проходить в Ольштині, куди українське населення було переселено в 1947 році в рамках операції "Вісла".

"Ви знаєте, якою була операція "Вісла", і знаєте, що всі ці українці були примусово вигнані з українських територій, щоб жити, зокрема, в Ольштині", – сказав Кулеба.

Як відреагували у Польщі?

Такі слова викликали обурення серед поляків, зокрема Прем'єр-міністр Дональд Туск відреагував на слова Дмитра Кулеби заявивши, що це має "однозначно негативну" оцінку.

За його словами, які наводить РАР, Київ повинен усвідомити, що роз'яснення історичних питань лежить насамперед в інтересах України, яка не вступить до ЄС без польської згоди.

На запитання про цю заяву під час п'ятничної конференції прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що йому дуже хотілося б, аби "спірні питання в польсько-українських відносинах" не використовувалися як привід для тих, хто просуває "проросійські настрої", хоча вони є "маргінальними" у Польщі.

Він також заявив, що має "однозначно негативну оцінку" слів українського міністра. За його словами, Україна все одно повинна буде "відповідати польським очікуванням, що стосується не копання в історії, а побудови відносин на основі правди про цю історію".

"Адже я знаю, що ця істина не чорно-біла, що на польській стороні тільки ангели, а на українській - злочин, але тим більше правда, ексгумація і чесна оцінка того, що сталося під час Другої світової війни і після неї є необхідною - це елементи, необхідні для того, щоб налагодити хороші польсько-українські відносини", - сказав Туск.

На питання щодо заяви віце-прем'єр-міністра та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, який у липні заявив, що Україна не може стати членом Європейського Союзу, доки Варшава і Київ не вирішать питання Волинської трагедії, Туск відповів, що той має рацію, але при цьому "не сказав нічого нового".

"Україна не буде членом Європейського Союзу без польської згоди. Україна повинна відповідати стандартам, і вони різноманітні - це не тільки питання кордону, торгівлі, правових та економічних стандартів. Це також питання стандартів, я б сказав, культурно-політичних", - наголосив Туск.

Туск зазначив, що Європейський Союз не був би створений без примирення між такими країнами, як Німеччина і Франція або Німеччина і Польща. Він підкреслив, що "українці повинні розуміти, що вступ до ЄС означає приєднання до стандартів, що стосуються політичної та історичної культури".

Глава польського уряду заявив, що під час польського головування в Раді ЄС у першій половині 2025 року він "все чіткіше" пояснюватиме, що врегулювання польсько-українських відносин відповідає інтересам Києва.

"Тому нам потрібно залагодити цю історію, якщо ми хочемо будувати спільне майбутнє", – підсумував Туск.

Що кажуть у МЗС?

Водночас Міністерство закордонних справ України відреагувало на збурення польської сторони та роз'яснило заяву Кулеби.

"Шкодуємо, що деякі сили, які не зацікавлені в дружніх українсько-польських відносинах, намагаються поставити слова міністра в контексті передбачуваних територіальних претензій, які український міністр закордонних справ ніколи не висловлював і не міг висловити", - зазначили у відомстві.

У заяві йдеться, що "у відповідь на запитання однієї з учасниць молодіжного форуму в Ольштині міністр закордонних справ України говорив про тисячі українців, які в результаті злочину комуністичного режиму – Акції Вісла – були примусово переселені з території Польщі, де жили в компактній спільноті".

"Саме в цьому дусі слід розуміти його слова про "українські території" (в англійському оригіналі "Ukrainian territories") – тобто території Польщі, на яких українці історично жили в компактній спільноті" – заявили в українському МЗС.

Нагадаємо

Глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив надію, що Україна вирішить історичні питання з Польщею "в дусі вдячності" за допомогу, що надала держава.

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