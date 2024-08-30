Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на Campus Polska Przyszłości вспомнил об операции "Висла" и "украинских территориях", что вызвало негативную реакцию поляков, в том числе и польского премьера Дональда Туска, который призвал к урегулированию исторических вопросов, передает УНН со ссылкой на Do rzeczy.

Контекст

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Campus Polska Przyszłości в среду, где он встретился с молодежью вместе с главой польской дипломатии Радославом Сикорским.

Когда из аудитории прозвучал вопрос относительно возобновления эксгумации жертв Волынской трагедии, Кулеба обратил внимание на то, что встреча участников Кампуса проходит в Ольштыне, куда украинское население было переселено в 1947 году в рамках операции "Висла".

"Вы знаете, какой была операция "Висла", и знаете, что все эти украинцы были принудительно изгнаны с украинских территорий, чтобы жить, в частности, в Ольштыне", - сказал Кулеба.

Как отреагировали в Польше?

Такие слова вызвали возмущение среди поляков, в частности Премьер-министр Дональд Туск отреагировал на слова Дмитрия Кулебы заявив, что это имеет "однозначно негативную" оценку.

По его словам, которые приводит РАР, Киев должен осознать, что разъяснение исторических вопросов лежит прежде всего в интересах Украины, которая не вступит в ЕС без польского согласия.

На вопрос об этом заявлении во время пятничной конференции премьер-министр Дональд Туск отметил, что ему очень хотелось бы, чтобы "спорные вопросы в польско-украинских отношениях" не использовались как повод для тех, кто продвигает "пророссийские настроения", хотя они являются "маргинальными" в Польше.

Он также заявил, что имеет "однозначно негативную оценку" слов украинского министра. По его словам, Украина все равно должна будет "соответствовать польским ожиданиям, что касается не копания в истории, а построения отношений на основе правды об этой истории".

"Ведь я знаю, что эта истина не черно-белая, что на польской стороне только ангелы, а на украинской - преступление, но тем более правда, эксгумация и честная оценка того, что произошло во время Второй мировой войны и после нее является необходимой - это элементы, необходимые для того, чтобы наладить хорошие польско-украинские отношения", - сказал Туск.

На вопрос относительно заявления вице-премьер-министра и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, который в июле заявил, что Украина не может стать членом Европейского Союза, пока Варшава и Киев не решат вопрос Волынской трагедии, Туск ответил, что тот прав, но при этом "не сказал ничего нового".

"Украина не будет членом Европейского Союза без польского согласия. Украина должна соответствовать стандартам, и они разнообразны - это не только вопрос границы, торговли, правовых и экономических стандартов. Это также вопрос стандартов, я бы сказал, культурно-политических", - подчеркнул Туск.

Туск отметил, что Европейский Союз не был бы создан без примирения между такими странами, как Германия и Франция или Германия и Польша. Он подчеркнул, что "украинцы должны понимать, что вступление в ЕС означает присоединение к стандартам, касающимся политической и исторической культуры".

Глава польского правительства заявил, что во время польского председательства в Совете ЕС в первой половине 2025 года он будет "все четче" объяснять, что урегулирование польско-украинских отношений отвечает интересам Киева.

"Поэтому нам нужно уладить эту историю, если мы хотим строить общее будущее", - подытожил Туск.

Что говорят в МИДе?

В то же время Министерство иностранных дел Украины отреагировало на возмущение польской стороны и разъяснило заявление Кулебы.

"Сожалеем, что некоторые силы, которые не заинтересованы в дружеских украинско-польских отношениях, пытаются поставить слова министра в контексте предполагаемых территориальных претензий, которые украинский министр иностранных дел никогда не высказывал и не мог высказать", - отметили в ведомстве.

В заявлении говорится, что "в ответ на вопрос одной из участниц молодежного форума в Ольштыне министр иностранных дел Украины говорил о тысячах украинцев, которые в результате преступления коммунистического режима - Акции Висла - были принудительно переселены с территории Польши, где жили в компактном сообществе".

"Именно в этом духе следует понимать его слова об "украинских территориях" (в английском оригинале "Ukrainian territories") - то есть территории Польши, на которых украинцы исторически жили в компактном сообществе" - заявили в украинском МИД.

Напомним

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что Украина решит исторические вопросы с Польшей "в духе благодарности" за помощь, оказанную государством.

У Польщі знову заговорили про ексгумацію жертв Волинської трагедії - спонукають Україну проявити "добру волю"