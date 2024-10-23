Глава МИД Польши предложил Шольцу лишить украинских беженцев соцвыплат: что известно

ukenru
Эксклюзив
Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
  •  26376 просмотра

Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

Эксклюзив
Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать
  •  40020 просмотра

Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать

Эксклюзив
С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток
  •  48603 просмотра

С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток

Эксклюзив
Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф
  •  51599 просмотра

Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф

Эксклюзив
В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью
  •  84283 просмотра

В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью

Эксклюзив
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
  •  111721 просмотра

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

Эксклюзив
Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны
  •  111072 просмотра

Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны

УНН ищет редактора ленты новостей
22 октября 2024, 13:16  •  136197 просмотра

УНН ищет редактора ленты новостей

Эксклюзив
Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
22 октября 2024, 13:03  •  138409 просмотра

Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

Эксклюзив
Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
22 октября 2024, 11:46  •  138200 просмотра

Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина завершает сбор первого урожая хлопка, который нужен для производства пороха

Украина завершает сбор первого урожая хлопка, который нужен для производства пороха

  •  29998 просмотра
Буданов: КНДР помогает рф в обмен на ядерные технологии

Буданов: КНДР помогает рф в обмен на ядерные технологии

  •  24650 просмотра
НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

  •  65306 просмотра
Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

  •  52361 просмотра
Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

  •  46183 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

  •  46183 просмотра
Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

  •  52361 просмотра
НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

  •  65306 просмотра
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
Эксклюзив

  •  111721 просмотра
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

22 октября 2024, 10:36  •  146720 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

21 октября 2024, 19:10  •  108682 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

21 октября 2024, 15:09  •  110333 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября 2024, 03:07  •  137744 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  172617 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  119797 просмотра
Актуальное
Глава МИД Польши предложил Шольцу лишить украинских беженцев соцвыплат: что известно

Глава МИД Польши предложил Шольцу лишить украинских беженцев соцвыплат: что известно

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 13:29  •  5979 просмотра

Read in English

Радослав Сикорский предложил Шольцу передавать социальные выплаты украинских беженцев в Германии непосредственно в Украину. Он считает, что это будет стимулировать мужчин возвращаться на родину.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что социальные выплаты, которые украинские беженцы получают в Германии, надо отдавать Украине. По  словам Сикорского, это должно стимулировать мужчин возвращаться в Украину. Об этом Сикорский заявил в эфире TVP Info, сообщает RMF24, передает УНН

Я предложил ему (Шольцу - ред.), что социальные выплаты, которые получают украинские беженцы, а это может составлять до 1200 евро в месяц, было бы лучше передавать непосредственно в Украину

 - сказал Сикорский. 

Также глава МИД Польши добавил, что "нехорошо, что есть финансовый стимул находиться в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины восстанавливали налоговую базу". 

Сикорский, как сообщается, также прокомментировал встречу в Берлине лидеров четырех государств - Германии, США, Великобритании и Франции.  Он отметил, что присутствие Польши на встречах, где речь идет об Украине, также важно. По его словам, тогда "принимаются лучшие решения".

 Такие форматы, как минский или нормандский, не работают, добавил он.

Дополнение 

Опрос CBOS показал рекордно низкую поддержку приема украинских беженцев в Польше - 53%. Две трети поляков поддерживают идею отправки мужчин призывного возраста обратно в Украину.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоНаши за границей
radoslav-sikorskiiРадослав Сикорский
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
berlinБерлин
polshaПольша