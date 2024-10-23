Глава МИД Польши предложил Шольцу лишить украинских беженцев соцвыплат: что известно
Киев • УНН
Радослав Сикорский предложил Шольцу передавать социальные выплаты украинских беженцев в Германии непосредственно в Украину. Он считает, что это будет стимулировать мужчин возвращаться на родину.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что социальные выплаты, которые украинские беженцы получают в Германии, надо отдавать Украине. По словам Сикорского, это должно стимулировать мужчин возвращаться в Украину. Об этом Сикорский заявил в эфире TVP Info, сообщает RMF24, передает УНН.
Я предложил ему (Шольцу - ред.), что социальные выплаты, которые получают украинские беженцы, а это может составлять до 1200 евро в месяц, было бы лучше передавать непосредственно в Украину
Также глава МИД Польши добавил, что "нехорошо, что есть финансовый стимул находиться в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины восстанавливали налоговую базу".
Сикорский, как сообщается, также прокомментировал встречу в Берлине лидеров четырех государств - Германии, США, Великобритании и Франции. Он отметил, что присутствие Польши на встречах, где речь идет об Украине, также важно. По его словам, тогда "принимаются лучшие решения".
Такие форматы, как минский или нормандский, не работают, добавил он.
Дополнение
Опрос CBOS показал рекордно низкую поддержку приема украинских беженцев в Польше - 53%. Две трети поляков поддерживают идею отправки мужчин призывного возраста обратно в Украину.