Гігант нафтопереробки Індії прагне придбати російську нафту після тимчасового дозволу США - Bloomberg

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. планує придбати російську нафту після отримання тимчасової ліцензії від США. Це рішення дозволить Індії послабити тиск на енергетичні ринки, спричинений конфліктом на Близькому Сході.
Індійська компанія Reliance Industries Ltd. прагне придбати російську нафту після того, як США надали Індії ліцензію на тимчасову закупівлю партій, за інформацією джерела, знайомого із ситуацією, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Гігант нафтопереробки планує переробляти нафту на своєму підприємстві, яке виробляє паливо для внутрішнього індійського ринку, повідомило джерело. Завод компанії, орієнтований на експорт, продовжить працювати на неросійських сортах нафти, додало джерело.
Цей дозвіл знаменує значний поворот у політиці адміністрації Трампа, яка чинила значний тиск на Нью-Делі з метою скорочення закупівель російської нафти. За даними Kpler, минулого року Reliance була найбільшим покупцем нафти у країни-учасниці ОПЕК+, імпортуючи майже 600 000 барелів на день.
Конфлікт на Близькому Сході порушив постачання енергоносіїв із регіону, що призвело до зростання цін на нафту та природний газ, і дозвіл США покликаний послабити цей тиск. У регіоні зберігається велика кількість російської нафти на танкерах, що дозволяє індійським нафтопереробним заводам швидко нарощувати закупівлі.
За даними Kpler, близько 70% імпорту нафти компанією Reliance у 2026 році припадає на Близький Схід. За даними Kpler, закупівлі російської нафти компанією скоротилися приблизно до однієї десятої від торішнього рівня після заборони ЄС на імпорт нафтопродуктів, вироблених із використанням російської нафти.
Ліцензію США видали пізно ввечері в четвер і поширюють її на російську нафту, завантажену на танкери до 5 березня. За даними Bloomberg, близько 15 мільйонів барелів російської нафти знаходяться на танкерах в Аравійському морі та Бенгальській затоці, ще 7 мільйонів простоюють поблизу Сінгапуру.
