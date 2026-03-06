Гігант нафтопереробки Індії прагне придбати російську нафту після тимчасового дозволу США - Bloomberg

$43.810.09
50.900.07
ukenru
5 березня, 23:07 • 14692 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 29112 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 32420 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 67874 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 115445 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 55219 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 47295 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 76225 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 27900 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 51916 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Міністр оборони Ізраїлю розкрив деталі планування ліквідації Алі Хаменеї5 березня, 23:33 • 11240 перегляди
росія планує подвоїти чисельність підрозділів безпілотних систем за рахунок набору молоді6 березня, 01:00 • 12056 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 9164 перегляди
Ціни на нафту продемонстрували рекордне тижневе зростання через ескалацію на Близькому СходіPhoto04:18 • 6246 перегляди
Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл04:50 • 10613 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 32397 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 63232 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 76225 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 84269 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 83563 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Роберт Фіцо
Нарендра Моді
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Тегеран
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 9442 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 14269 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 16916 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 38241 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 44816 перегляди
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Соціальна мережа
Золото

Гігант нафтопереробки Індії прагне придбати російську нафту після тимчасового дозволу США - Bloomberg

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. планує придбати російську нафту після отримання тимчасової ліцензії від США. Це рішення дозволить Індії послабити тиск на енергетичні ринки, спричинений конфліктом на Близькому Сході.

Гігант нафтопереробки Індії прагне придбати російську нафту після тимчасового дозволу США - Bloomberg

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. прагне придбати російську нафту після того, як США надали Індії ліцензію на тимчасову закупівлю партій, за інформацією джерела, знайомого із ситуацією, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Гігант нафтопереробки планує переробляти нафту на своєму підприємстві, яке виробляє паливо для внутрішнього індійського ринку, повідомило джерело. Завод компанії, орієнтований на експорт, продовжить працювати на неросійських сортах нафти, додало джерело.

Цей дозвіл знаменує значний поворот у політиці адміністрації Трампа, яка чинила значний тиск на Нью-Делі з метою скорочення закупівель російської нафти. За даними Kpler, минулого року Reliance була найбільшим покупцем нафти у країни-учасниці ОПЕК+, імпортуючи майже 600 000 барелів на день.

США тимчасово розблокували продаж російської нафти до Індії для стабілізації світового ринку06.03.26, 05:37 • 5370 переглядiв

Конфлікт на Близькому Сході порушив постачання енергоносіїв із регіону, що призвело до зростання цін на нафту та природний газ, і дозвіл США покликаний послабити цей тиск. У регіоні зберігається велика кількість російської нафти на танкерах, що дозволяє індійським нафтопереробним заводам швидко нарощувати закупівлі.

За даними Kpler, близько 70% імпорту нафти компанією Reliance у 2026 році припадає на Близький Схід. За даними Kpler, закупівлі російської нафти компанією скоротилися приблизно до однієї десятої від торішнього рівня після заборони ЄС на імпорт нафтопродуктів, вироблених із використанням російської нафти.

Ліцензію США видали пізно ввечері в четвер і поширюють її на російську нафту, завантажену на танкери до 5 березня. За даними Bloomberg, близько 15 мільйонів барелів російської нафти знаходяться на танкерах в Аравійському морі та Бенгальській затоці, ще 7 мільйонів простоюють поблизу Сінгапуру.

Інтерес покупців до російської нафти в Азії зростає, але ціни залишаються стабільними - Reuters05.03.26, 17:37 • 5306 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт