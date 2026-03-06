Индийский нефтеперерабатывающий гигант стремится приобрести российскую нефть после временного разрешения США – Bloomberg

$43.810.09
5 марта, 23:07 • 14544 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 28723 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
5 марта, 17:39 • 32100 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
5 марта, 12:41 • 67458 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 114910 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 55067 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
5 марта, 12:00 • 47196 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
5 марта, 11:33 • 75960 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
5 марта, 08:05 • 27865 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 51876 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Министр обороны Израиля раскрыл детали планирования ликвидации Али Хаменеи5 марта, 23:33 • 11089 просмотра
Россия планирует удвоить численность подразделений беспилотных систем за счет набора молодежи6 марта, 01:00 • 11901 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 8680 просмотра
Цены на нефть продемонстрировали рекордный недельный рост из-за эскалации на Ближнем ВостокеPhoto04:18 • 6122 просмотра
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле04:50 • 10400 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 32131 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 62936 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
5 марта, 11:33 • 75960 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 84022 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 83325 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Роберт Фицо
Нарендра Моди
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Тегеран
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 8700 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 14125 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 16776 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 38114 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 44696 просмотра
Индийский нефтеперерабатывающий гигант стремится приобрести российскую нефть после временного разрешения США – Bloomberg

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Индийская компания Reliance Industries Ltd. планирует приобрести российскую нефть после получения временной лицензии от США. Это решение позволит Индии ослабить давление на энергетические рынки, вызванное конфликтом на Ближнем Востоке.

Индийский нефтеперерабатывающий гигант стремится приобрести российскую нефть после временного разрешения США – Bloomberg

Индийская компания Reliance Industries Ltd. стремится приобрести российскую нефть после того, как США предоставили Индии лицензию на временную закупку партий, по информации источника, знакомого с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Гигант нефтепереработки планирует перерабатывать нефть на своем предприятии, которое производит топливо для внутреннего индийского рынка, сообщил источник. Завод компании, ориентированный на экспорт, продолжит работать на нероссийских сортах нефти, добавил источник.

Это разрешение знаменует значительный поворот в политике администрации Трампа, которая оказывала значительное давление на Нью-Дели с целью сокращения закупок российской нефти. По данным Kpler, в прошлом году Reliance была крупнейшим покупателем нефти у страны-участницы ОПЕК+, импортируя почти 600 000 баррелей в день.

США временно разблокировали продажу российской нефти в Индию для стабилизации мирового рынка06.03.26, 05:37 • 5292 просмотра

Конфликт на Ближнем Востоке нарушил поставки энергоносителей из региона, что привело к росту цен на нефть и природный газ, и разрешение США призвано ослабить это давление. В регионе сохраняется большое количество российской нефти на танкерах, что позволяет индийским нефтеперерабатывающим заводам быстро наращивать закупки.

По данным Kpler, около 70% импорта нефти компанией Reliance в 2026 году приходится на Ближний Восток. По данным Kpler, закупки российской нефти компанией сократились примерно до одной десятой от прошлогоднего уровня после запрета ЕС на импорт нефтепродуктов, произведенных с использованием российской нефти.

Лицензия США была выдана поздно вечером в четверг и распространяется на российскую нефть, загруженную на танкеры до 5 марта. По данным Bloomberg, около 15 миллионов баррелей российской нефти находятся на танкерах в Аравийском море и Бенгальском заливе, еще 7 миллионов простаивают вблизи Сингапура.

Интерес покупателей к российской нефти в Азии растет, но цены остаются стабильными - Reuters05.03.26, 17:37 • 5306 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира