Индийский нефтеперерабатывающий гигант стремится приобрести российскую нефть после временного разрешения США – Bloomberg
Индийская компания Reliance Industries Ltd. планирует приобрести российскую нефть после получения временной лицензии от США. Это решение позволит Индии ослабить давление на энергетические рынки, вызванное конфликтом на Ближнем Востоке.
Индийская компания Reliance Industries Ltd. стремится приобрести российскую нефть после того, как США предоставили Индии лицензию на временную закупку партий, по информации источника, знакомого с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Гигант нефтепереработки планирует перерабатывать нефть на своем предприятии, которое производит топливо для внутреннего индийского рынка, сообщил источник. Завод компании, ориентированный на экспорт, продолжит работать на нероссийских сортах нефти, добавил источник.
Это разрешение знаменует значительный поворот в политике администрации Трампа, которая оказывала значительное давление на Нью-Дели с целью сокращения закупок российской нефти. По данным Kpler, в прошлом году Reliance была крупнейшим покупателем нефти у страны-участницы ОПЕК+, импортируя почти 600 000 баррелей в день.
Конфликт на Ближнем Востоке нарушил поставки энергоносителей из региона, что привело к росту цен на нефть и природный газ, и разрешение США призвано ослабить это давление. В регионе сохраняется большое количество российской нефти на танкерах, что позволяет индийским нефтеперерабатывающим заводам быстро наращивать закупки.
По данным Kpler, около 70% импорта нефти компанией Reliance в 2026 году приходится на Ближний Восток. По данным Kpler, закупки российской нефти компанией сократились примерно до одной десятой от прошлогоднего уровня после запрета ЕС на импорт нефтепродуктов, произведенных с использованием российской нефти.
Лицензия США была выдана поздно вечером в четверг и распространяется на российскую нефть, загруженную на танкеры до 5 марта. По данным Bloomberg, около 15 миллионов баррелей российской нефти находятся на танкерах в Аравийском море и Бенгальском заливе, еще 7 миллионов простаивают вблизи Сингапура.
