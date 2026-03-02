Генштаб: на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,6 тис. дронів

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 21816 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 24793 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 21018 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 21775 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 22731 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 14429 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 15273 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 16050 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 33502 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17151 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
76%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 36023 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 18697 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 17240 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 28463 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 11479 перегляди
Публікації
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto17:58 • 9888 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
16:02 • 21816 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 28755 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 36309 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 33502 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Музикант
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Франція
Реклама
УНН Lite
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video19:57 • 1148 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 11689 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 17451 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 18899 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 78021 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Дипломатка

Генштаб: на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,6 тис. дронів

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 136 бойових зіткнень. Ворог застосував 5605 дронів-камікадзе та здійснив 2691 обстріл.

Генштаб: на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,6 тис. дронів

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень. Ворог застосував 5605 дронів-камікадзе та здійснив 2691 обстріл, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 56 авіаційних ударів, скинув 163 керовані авіабомби, застосував 5605 дронів-камікадзе та здійснив 2691 обстріл населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаударів, скинув три авіабомби, здійснив 105 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанських Хуторів. 

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім атак окупантів в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього.

 На Слов’янському напрямку противник 11 разів намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Платонівка, Закітне, Різниківка та в бік Озерного.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні десять разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко. Два боєзіткнення ще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 27 окупантів та 18 – поранено. Знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільного транспорту, дві одиниці спеціальної техніки, склад ПММ, пошкоджено чотири артилерійські системи, сім одиниць автомобільного транспорту, три одиниці спеціальної техніки та 62 укриття ворога. Знищено або подавлено 156 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів наступав в районах населених пунктів Тернове і Злагода. Іванівка та Гаврилівка зазнали авіаударів противника. 

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Цвіткового, Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Гуляйпільського, Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке.  Чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів. 

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано, проте противник завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували в Генштабі.

Армія рф втратила майже тисячу солдатів та 1840 БпЛА за добу - Генштаб02.03.26, 07:44 • 4996 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Україна