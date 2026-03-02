Генштаб: на фронте произошло 136 боевых столкновений, враг запустил более 5,6 тыс. дронов
Киев • УНН
С начала суток на фронте зафиксировано 136 боевых столкновений. Враг применил 5605 дронов-камикадзе и совершил 2691 обстрел.
Противник нанес 56 авиационных ударов, сбросил 163 управляемые авиабомбы, применил 5605 дронов-камикадзе и совершил 2691 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес два авиаудара, сбросил три авиабомбы, совершил 105 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанских Хуторов.
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Лиманском направлении украинские воины отражали семь атак оккупантов в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман и в районе Среднего.
На Славянском направлении противник 11 раз пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Платоновка, Закотное, Резниковка и в сторону Озерного.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня десять раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Софиевка и в сторону Ильиновки.
На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новопавловка и Шевченко. Два боестолкновения еще продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 27 оккупантов и 18 – ранено. Уничтожена одна артиллерийская система, две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники, склад ГСМ, повреждены четыре артиллерийские системы, семь единиц автомобильного транспорта, три единицы специальной техники и 62 укрытия врага. Уничтожено или подавлено 156 БпЛА различных типов.
На Александровском направлении враг пять раз наступал в районах населенных пунктов Терновое и Злагода. Ивановка и Гавриловка подверглись авиаударам противника.
На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Цветкового, Зализничного, Варваровки, Святопетровского, Гуляйпольского, Староукраинки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Чаривное, Долинка, Любицкое. Четыре боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение с врагом неподалеку Плавней.
На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано, однако противник нанес авиаудар по населенному пункту Казацкое.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
