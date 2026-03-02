$43.100.11
Эксклюзив
16:02 • 23131 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
15:45 • 26433 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 22211 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 22837 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 23645 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 14646 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 15457 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 16135 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 34064 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 17212 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Генштаб: на фронте произошло 136 боевых столкновений, враг запустил более 5,6 тыс. дронов

Киев • УНН

 • 668 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 136 боевых столкновений. Враг применил 5605 дронов-камикадзе и совершил 2691 обстрел.

Генштаб: на фронте произошло 136 боевых столкновений, враг запустил более 5,6 тыс. дронов

Всего с начала этих суток на фронте произошло 136 боевых столкновений. Враг применил 5605 дронов-камикадзе и совершил 2691 обстрел, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 56 авиационных ударов, сбросил 163 управляемые авиабомбы, применил 5605 дронов-камикадзе и совершил 2691 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес два авиаудара, сбросил три авиабомбы, совершил 105 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанских Хуторов. 

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении украинские воины отражали семь атак оккупантов в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман и в районе Среднего.

 На Славянском направлении противник 11 раз пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Платоновка, Закотное, Резниковка и в сторону Озерного.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня десять раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Софиевка и в сторону Ильиновки.

На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новопавловка и Шевченко. Два боестолкновения еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 27 оккупантов и 18 – ранено. Уничтожена одна артиллерийская система, две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники, склад ГСМ, повреждены четыре артиллерийские системы, семь единиц автомобильного транспорта, три единицы специальной техники и 62 укрытия врага. Уничтожено или подавлено 156 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении враг пять раз наступал в районах населенных пунктов Терновое и Злагода. Ивановка и Гавриловка подверглись авиаударам противника. 

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Цветкового, Зализничного, Варваровки, Святопетровского, Гуляйпольского, Староукраинки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Чаривное, Долинка, Любицкое.  Четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение с врагом неподалеку Плавней. 

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано, однако противник нанес авиаудар по населенному пункту Казацкое.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

