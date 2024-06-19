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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Генштаб: на фронті сьогодні відбулось 59 боїв, із них 22 - на Покровському напрямку

Київ • УНН

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Згідно зі зведенням Генерального штабу, російські війська здійснили 59 бойових зіткнень уздовж лінії фронту, з них 22 - на Покровському напрямку.

Генштаб: на фронті сьогодні відбулось 59 боїв, із них 22 - на Покровському напрямку

На фронті з початку доби відбулося 59 бойових зіткнення. Найактивніше російські війська намагаються прорвати оборонні рубежі ЗСУ на Покровському напрямку.   Українські військові жорстко відповідають на наступальні дії загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 13:00 19 червня, пише УНН.

З початку доби російські загарбники найбільшу активність проявляють на Покровському напрямку. Загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 59. Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові й наступальні дії загарбників, знищують їхню піхоту та техніку

- йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна: 

За сьогодні противник тричі атакував на Харківському напрямку.  Один ворожий штурм підрозділами Сил оборони відбито. Тривають два боєзіткнення поблизу Вовчанська, де авіація окупантів, зі сторони бєлгорода (рф) до того ж завдала двох  ударів трьома КАБами. 

На Куп’янському напрямку тривають чотири боєзіткнення поблизу Синьківки, Новоселівки та Кругляківки. Дві атаки російських військ наші захисники відбили, зокрема, поблизу Піщаного. 

На Лиманському напрямку ворог провів п’ять безуспішних спроб потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Греківки, Невського та Тернів. Триває бій поблизу Макіївки. 

На Сіверському напрямку окупаційна армія намагається проявляти активність в районі Нового.  Один  ворожий штурм наші захисники відбили, ще один триває.

На Краматорському напрямку російський агресор не полишає спроб потіснити  наших оборонців із займаних позицій біля Калинівки та Іванівського. Там продовжуються бої.

Також противник не полишає наміру протиснути нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби  російські окупаційні війська 22 рази атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новопокровського.  На даний час наші оборонці відбили 18 ворожих атак, ще чотири тривають.

На Курахівському напрямку агресор штурмує підрозділи Сил оборони поблизу Красногорівки та Парасковіївки. Наші захисники на даній ділянці відбили шість ворожих атак, ще один бій продовжується.

На Времівському напрямку авіація російських окупаційних військ завдала удару дванадцятьма НАРами  в районі Старомайорського.

Також активно працює ворожа авіація на Придніпровському напрямку. Зокрема, по Ольгівці завдано удару чотирма КАБами, три бомби окупанти скинули на Кринки і ще одну – на село Бургунка.  

На решті напрямків обстановка без особливих змін, зауважили в Генштабі. 

Ще плюс 1130 окупантів і 20 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога19.06.24, 07:16 • 28267 переглядiв

Тетяна Краєвська

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