На фронте с начала суток произошло 59 боевых столкновения. Активнее всего российские войска пытаются прорвать оборонительные рубежи ВСУ на Покровском направлении. Украинские военные жестко отвечают на наступательные действия захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке на 13:00 19 июня, пишет УНН.

С начала суток российские захватчики наибольшую активность проявляют на Покровском направлении. Общее количество боевых столкновений увеличилось до 59. Подразделения Сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают их пехоту и технику - говорится в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

За сегодня противник трижды атаковал на Харьковском направлении. Один вражеский штурм подразделениями Сил обороны отбит. Продолжаются два боестолкновения вблизи Волчанска, где авиация оккупантов, со стороны Белгорода (рф) к тому же нанесла два удара тремя КАБами.

На Купянском направлении продолжаются четыре боестолкновения вблизи Синьковки, Новоселовки и Кругляковки. Две атаки российских войск наши защитники отбили, в частности, вблизи Песчаного.

На Лиманском направлении враг провел пять безуспешных попыток потеснить подразделения Сил обороны вблизи Грековки, Невского и Тернов. Продолжается бой вблизи Макеевки.

На Северском направлении оккупационная армия пытается проявлять активность в районе Нового. Один вражеский штурм наши защитники отбили, еще один продолжается.

На Краматорском направлении российский агрессор не оставляет попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций возле Калиновки и Ивановского. Там продолжаются бои.

Также противник не оставляет намерения продавить нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток российские оккупационные войска 22 раза атаковали позиции украинских воинов неподалеку Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новопокровского. В настоящее время наши защитники отбили 18 вражеских атак, еще четыре продолжаются.

На Кураховском направлении агрессор штурмует подразделения Сил обороны вблизи Красногоровки и Парасковиевки. Наши защитники на данном участке отбили шесть вражеских атак, еще один бой продолжается.

На Времовском направлении авиация российских оккупационных войск нанесла удар двенадцатью НАРами в районе Старомайорского.

Также активно работает вражеская авиация на Приднепровском направлении. В частности, по Ольговке нанесен удар четырьмя КАБами, три бомбы оккупанты сбросили на Крынки и еще одну - на село Бургунка.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений, отметили в Генштабе.

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