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Гендиректор "Ростеху" Чемезов та кремлівський олігарх Гінер отримали підозри за сприяння агресії рф

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Гендиректору "Ростеху" Сергію Чемєзову та олігарху Євгену Гінеру повідомили про підозру за сприяння окупації Криму та виробництво боєприпасів для армії рф. Їм інкримінують пособництво у зміні меж території України та виправдовування збройної агресії.

Гендиректор "Ростеху" Чемезов та кремлівський олігарх Гінер отримали підозри за сприяння агресії рф

Генеральному директору російської державної корпорації "Ростех" і одному із найближчих поплічників вищого керівництва держави-агресора Сергію Чемєзову та його спільнику кремлівському олігарху Євгену Гінеру повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора та ДБР.

Деталі

За даними слідства, у 2019 році фігуранти сприяли реалізації злочинного плану вищого політичного керівництва рф спрямованого на встановлення контролю над територією та населенням АР Крим у сфері енергетики. Вони мали забезпечити генерацію електроенергії для військових частин і підрозділів, задіяних у збройній агресії проти нашої держави, збудувавши та ввівши в експлуатацію Балаклавську (Севастопольская ПГУ-ТЭС) та Таврійську ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС).

Також, підозрювані долучили підприємство "АО "КБАЛ ім. Л.Н. Кошкіна" до переліку організацій, які виконують контракти для "Ростеху". Російські спеціалісти налагодили виготовлення різних видів бойових патронів на підприємстві, а також надали технології та обладнання для їх виробництва. Продукція з 2022 року по теперішній час постачається до підрозділів збройних формувань рф, які воюють проти України.

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Крім того, у 2023 році Чемєзов звітував прем’єр-міністру рф про роботу державної корпорації "Ростех" за 2022 рік на офіційному каналі уряду країни-агресора у відеохостингу YouTube. Під час "ефіру", відповідно до висновку комісійної судової лінгвістичної експертизи, він виправдовував збройну агресію рф проти України.

Додамо

Обидва фігуранти підозрюються у пособництві вчиненню умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Санкція статі передбачає покарання до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Крим
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