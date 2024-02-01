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Актуальне
Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня відвідає Київ та ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня відвідає Київ та ЗАЕС

Київ • УНН

 • 26345 перегляди

Генеральний директор МАГАТЕ відвідає Київ для переговорів на високому рівні, а наступного тижня поїде на Запорізьку атомну електростанцію в Україні, щоб обговорити питання ядерної безпеки та кадрові проблеми на окупованому об'єкті.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі відвідає Запорізьку АЕС наступного тижня. Перед цим він у вівторок проведе переговори на високому рівні Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на МАГАТЕ.  

Перш ніж відправитися на завод на південному сході країни, він у вівторок проведе переговори на високому рівні в столиці Києві. 

- йдеться в повідомленні МАГАТЕ.  

Деталі

Згідно з офіційним повідомленням МАГАТЕ Гроссі має розглянути та спробувати досягти прогресу у вирішенні низки поточних проблем ядерної безпеки на ЗАЕС, включаючи потенційні ризики, пов'язані з діяльністю з технічного обслуговування обладнання станції.

"Генеральний директор також порушить найважливіше питання кадрового забезпечення ЗАЕС та запросить додаткову інформацію про нову заяву заводу про те, що відсьогодні на майданчик не буде допущено працівників національного оператора України "Енергоатом". Колектив, який працює на ЗАЕС, тепер складається з колишніх співробітників "Енергоатому", які прийняли російське громадянство і уклали трудові договори з російською організацією, що експлуатує, а також співробітників, відряджених на ЗАЕС з Російської Федерації", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що на ЗАЕС сьогодні повідомили команду МАГАТЕ, що знаходилася на майданчику, що на станції достатньо атестованого персоналу і всі вакансії повністю заповнені.  

"Я обговорю цю останню подію, коли відвідаю Запорізьку АЕС наступного тижня. Вкрай важливо, щоб на станції був кваліфікований та кваліфікований персонал, необхідний для забезпечення ядерної безпеки. Чисельність персоналу вже значно скоротилася з початку війни майже два роки тому", — заявив Гроссі.  

Доповнення

На окупованій росіянами ЗАЕС спливає термін експлуатації ядерного палива.  

РосЗМІ повідомляли, що у середині лютого може відбутися зустріч глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з головою російської ядерної корпорації "росатом" олексієм лихачовим.   

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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