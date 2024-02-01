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Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе посетит Киев и ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе посетит Киев и ЗАЭС

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 15:32  •  12233 просмотра

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Генеральный директор МАГАТЭ посетит Киев для переговоров на высоком уровне, а на следующей неделе поедет на Запорожскую атомную электростанцию в Украине, чтобы обсудить вопросы ядерной безопасности и кадровые проблемы на оккупированном объекте.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе. Перед этим он во вторник проведет переговоры на высоком уровне в Киеве. Об этом УНН сообщает с ссылкой на МАГАТЭ.  

Прежде чем отправиться на завод на юго-востоке страны, он во вторник проведет переговоры на высоком уровне в столице Киеве. 

- говорится в сообщении МАГАТЭ.  

Детали

Согласно официальному сообщению МАГАТЭ Гросси должна рассмотреть и попытаться достичь прогресса в решении ряда текущих проблем ядерной безопасности на ЗАЭС, включая потенциальные риски, связанные с деятельностью по техническому обслуживанию оборудования станции.

"Генеральный директор также поднимет важнейший вопрос кадрового обеспечения ЗАЭС и запросит дополнительную информацию о новом заявлении завода о том, что с сегодняшнего дня на площадку не будут допущены работники национального оператора Украины "Энергоатом". Коллектив, работающий на ЗАЭС, теперь состоит из бывших сотрудников "Энергоатома", которые приняли российское гражданство и заключили трудовые договоры с российской эксплуатирующей организацией, а также сотрудников, командированных на ЗАЭС из Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что на ЗАЭС сегодня сообщили команде МАГАТЭ, находившейся на площадке, что на станции достаточно аттестованного персонала и все вакансии полностью заполнены.  

"Я обсужу это последнее событие, когда посещу Запорожскую АЭС на следующей неделе. Крайне важно, чтобы на станции был квалифицированный и квалифицированный персонал, необходимый для обеспечения ядерной безопасности. Численность персонала уже значительно сократилась с начала войны почти два года назад", - заявил Гросси.  

Дополнение

На оккупированной россиянами ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива.  

РосСМИ сообщали, что в середине февраля может состояться встреча главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси с главой российской ядерной корпорации "росатом" алексеем лихачевым.   

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
rafael-grossiРафаэль Гросси
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
kievКиев
Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня відвідає Київ та ЗАЕС
IAEA Director General to visit Kyiv and ZNPP next week
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Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе посетит Киев и ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ посетит Киев для переговоров на высоком уровне, а на следующей неделе поедет на Запорожскую атомную электростанцию в Украине, чтобы обсудить вопросы ядерной безопасности и кадровые проблемы на оккупированном объекте.

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