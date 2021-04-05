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Healthline: чи формується імунітет після вакцини від COVID-19 при відсутності побічних ефектів

Healthline: чи формується імунітет після вакцини від COVID-19 при відсутності побічних ефектів

Київ • УНН

 • 16591 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Багато людей, які отримали щеплення від COVID-19, в тій чи іншій формі відчувають побічні ефекти: у деяких з'являється невелика температура, у інших болить голова, з'являється нудота або виникає втома. Експерти в галузі охорони здоров'я кажуть, що цих реакцій слід очікувати, і вони показують, що імунна система виконує свою роботу і вчиться боротися з коронавірусом. Чи формується імунітет у тих, у кого не розвиваються будь-які побічні ефекти, і чи правильно працює їхня імунна система - пише видання Healthline, передає УНН.

Деталі 

Коли вакцини від COVID-19 тільки почали застосовувати, громадськість була стурбована побічними ефектами, тому медики пояснювали людям, що це природна реакція організму на вакцинацію. Але зовсім не згадувалося, що означає відсутність побічних ефектів. Саме це змусило багатьох людей замислитися над тим, чи достатньо вони захищені в разі відсутності побічних реакцій.

Хоча побічні ефекти, такі як м'язові болі, лихоманка або втома, є ознаками роботи імунної системи, відсутність побічних ефектів не означає, що щеплення не працює.

У клінічних випробуваннях Pfizer і Moderna у значної частини учасників не було ніяких побічних ефектів, але вони як і раніше були добре захищені від коронавірусу.

"Якщо подивитися на дані випробувань, то трохи більше половини учасників не мали побічних ефектів, але все одно були захищені більш ніж на 90 відсотків після вакцинації", - пояснюють дослідники.

За словами експертів, люди по-різному реагують на вакцини через декілька факторів: здоров'я, віку, статі, раніше існуючого імунітету, генетики, харчування, навколишнього середовища і використання протизапальних препаратів.

Деякі дослідження навіть довели, що час доби, в який вакцинується людина проти сезонного грипу, може вплинути на реакцію імунної системи.

Крім того, люди, які раніше хворіли COVID-19, як правило, сильніше реагують на вакцину. Дослідникам важко точно визначити, чому у деяких людей розвиваються побічні ефекти. В даний час немає даних, які б свідчили про те, що реакція людини є показником того, наскільки добре її організм виробляє імунну відповідь.

Вакцинація в Україні

В Україні щеплення від коронавірусної хвороби отримало вже близько 292 тисяч людей, у неділю було вакциновано більше 1,2 тис. людей. Ще 400 тисяч осіб стали в чергу на вакцинацію.

Вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому 25 березня в Україну з Китаю прибула перша партія з замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

Раніше Степанов повідомляв, що Україна на даний момент чекає поставки 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року. 

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