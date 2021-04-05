Healthline: формируется ли иммунитет после вакцины от COVID-19 при отсутствии побочных эффектов

Детали

Когда вакцины от COVID-19 только начали применять, общественность была обеспокоена побочными эффектами, поэтому медики объясняли людям, что это естественная реакция организма на вакцинацию. Но вовсе не упоминалось, что означает отсутствие побочных эффектов. Именно это заставило многих людей задуматься над тем, достаточно ли они защищены в случае отсутствия побочных реакций.

Хотя побочные эффекты, такие как мышечные боли, лихорадка или усталость, являются признаками работы иммунной системы, отсутствие побочных эффектов не значит, что прививка не работает.

В клинических испытаниях Pfizer и Moderna у значительной части участников не было никаких побочных эффектов, но они по-прежнему были хорошо защищены от коронавируса.

"Если посмотреть на данные испытаний, то чуть больше половины участников не имели побочных эффектов, но все равно были защищены более чем на 90 процентов после вакцинации", - объясняют исследователи.

По словам экспертов, люди по-разному реагируют на вакцины из-за нескольких факторов: здоровья, возраста, пола, ранее существующего иммунитета, генетики, питания, окружающей среды и использования противовоспалительных препаратов.

Некоторые исследования даже показали, что время суток, в которое вакцинируется человек против сезонного гриппа, может повлиять на реакцию иммунной системы.

Кроме того, люди, которые раньше болели COVID-19, как правило, сильнее реагируют на вакцину. Исследователи затрудняются точно определить, почему у некоторых людей развиваются побочные эффекты. В настоящее время нет данных, которые бы свидетельствовали о том, что реакция человека является показателем того, насколько хорошо его организм вырабатывает иммунный ответ.

Вакцинация в Украине

В Украине прививку от коронавирусной болезни получило уже около 292 тысяч человек, в воскресенье было вакцинировано более 1,2 тыс. человек. Еще 400 тысяч человек стали в очередь на вакцинацию.

Вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильных групп населения пожилого возраста.

Ранее Степанов сообщал, что Украина сейчас ждет поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.