Healthline: формируется ли иммунитет после вакцины от COVID-19 при отсутствии побочных эффектов

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 12378 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 23736 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 100499 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 136876 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191193 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191492 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 276130 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 321074 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157694 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143064 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 59686 просмотра
В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

3 марта, 12:12 • 53677 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 64890 просмотра
Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

3 марта, 13:09 • 42924 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 91239 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 321065 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 274873 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 430422 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 396374 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 379681 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 91269 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 183733 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 212168 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 192321 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 276122 просмотра
Актуальное
Healthline: формируется ли иммунитет после вакцины от COVID-19 при отсутствии побочных эффектов

Healthline: формируется ли иммунитет после вакцины от COVID-19 при отсутствии побочных эффектов

Киев  •  УНН

 • 16574 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Многие люди, которые получили прививку от COVID-19, в той или иной форме испытывают побочные эффекты: у некоторых появляется небольшая температура, у других болит голова, появляется тошнота или возникает усталость. Эксперты в области здравоохранения говорят, что этих реакций следует ожидать, и они показывают, что иммунная система выполняет свою работу и учится бороться с коронавирусом. Формируется ли иммунитет у тех, у кого не развиваются любые побочные эффекты, и правильно ли работает их иммунная система - пишет издание Healthline, передает УНН.

Детали

Когда вакцины от COVID-19 только начали применять, общественность была обеспокоена побочными эффектами, поэтому медики объясняли людям, что это естественная реакция организма на вакцинацию. Но вовсе не упоминалось, что означает отсутствие побочных эффектов. Именно это заставило многих людей задуматься над тем, достаточно ли они защищены в случае отсутствия побочных реакций.

Хотя побочные эффекты, такие как мышечные боли, лихорадка или усталость, являются признаками работы иммунной системы, отсутствие побочных эффектов не значит, что прививка не работает.

В клинических испытаниях Pfizer и Moderna у значительной части участников не было никаких побочных эффектов, но они по-прежнему были хорошо защищены от коронавируса.

"Если посмотреть на данные испытаний, то чуть больше половины участников не имели побочных эффектов, но все равно были защищены более чем на 90 процентов после вакцинации", - объясняют исследователи.

По словам экспертов, люди по-разному реагируют на вакцины из-за нескольких факторов: здоровья, возраста, пола, ранее существующего иммунитета, генетики, питания, окружающей среды и использования противовоспалительных препаратов.

Некоторые исследования даже показали, что время суток, в которое вакцинируется человек против сезонного гриппа, может повлиять на реакцию иммунной системы.

Кроме того, люди, которые раньше болели COVID-19, как правило, сильнее реагируют на вакцину. Исследователи затрудняются точно определить, почему у некоторых людей развиваются побочные эффекты. В настоящее время нет данных, которые бы свидетельствовали о том, что реакция человека является показателем того, насколько хорошо его организм вырабатывает иммунный ответ.

Вакцинация в Украине

В Украине прививку от коронавирусной болезни получило уже около 292 тысяч человек, в воскресенье было вакцинировано более 1,2 тыс. человек. Еще 400 тысяч человек стали в очередь на вакцинацию.

Вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильных групп населения пожилого возраста.

Ранее Степанов сообщал, что Украина сейчас ждет поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоCOVID-19Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы