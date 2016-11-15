Ґвалтівника неповнолітньої засудили до шести років ув'язнення на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Ґвалтівника, який скоїв злочин під час іспитового строку за грабіж, засудили до шести років ув'язнення на Харківщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
Встановлено, що у квітні цього року зловмисник на вулиці напав на 17-річну дівчину. Він підійшов до неї ззаду, схопив рукою за шию і, погрожуючи побиттям, затягнув у найближчий яр. Зловмисник побив її, зґвалтував, відібрав мобільний телефон та втік.
“Затримали ґвалтівника-грабіжника по “гарячих слідах”. Дівчина дорогою додому після зґвалтування побачила поліцейських та попросила у них допомоги. Слід зазначити, що зловмисник скоїв цей злочин під час іспитового строку за грабіж , - розповіла начальник прокуратури області Тетяна Сотнікова.
Суд визнав винним 29-річного харків’янина за ч.1 ст.152 (зґвалтування), ч.1 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті щодо неповнолітньої), ч.2 ст.186 (грабіж) КК України.
Чоловіка засудили до 6 років позбавлення волі.