Насильника несовершеннолетней приговорили к шести годам заключения в Харьковской области

ukru
"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив
15:18 • 27972 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
13:51 • 64960 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

13:29 • 49506 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 224804 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 124381 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 118191 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 178804 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 115261 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 105253 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

2 апреля, 17:00 • 103793 просмотра

Трамп планирует уволить Илона Маска с его должности в Белом доме – Politico

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
36 %
752 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 191114 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 111842 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 81481 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 73906 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 69385 просмотра
публикации

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 9060 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 27973 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

13:51 • 64961 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 70538 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки
Эксклюзив

3 апреля, 09:14 • 224806 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Канада

Реклама
УНН Lite

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 4444 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

13:52 • 15133 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

12:01 • 22143 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 74732 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 82294 просмотра
Актуальное

Старлинк

Вашингтон Пост

Facebook

Симпсоны

Леопард 1

Насильника несовершеннолетней приговорили к шести годам заключения в Харьковской области

Насильника несовершеннолетней приговорили к шести годам заключения в Харьковской области

Киев • УНН

 • 10086 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Насильника, который совершил преступление во время испытательного срока за грабеж, приговорили к шести годам заключения в Харьковской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что в апреле этого года злоумышленник на улице напал на 17-летнюю девушку. Он подошел к ней сзади, схватил рукой за шею и, угрожая избиением, затащил в ближайший овраг. Злоумышленник избил ее, изнасиловал, отобрал мобильный телефон и скрылся.

"Задержали насильника-грабителя по "горячим следам". Девушка по дороге домой после изнасилования увидела полицейских и попросила у них помощи. Следует отметить, что злоумышленник совершил это преступление во время испытательного срока за грабеж, - рассказала начальник прокуратуры области Татьяна Сотникова.

Суд признал виновным 29-летнего харьковчанина по ч.1 ст.152 (изнасилование), ч.1 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти в отношении несовершеннолетнего), ч.2 ст.186 (грабеж) УК Украины.

Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Bitcoin
$82,052.00
Золото
$3,132.34
Tesla
$266.93
Brent
$69.95
S&P 500
$5,456.36
Газ TTF
$39.44
Ethereum
$1,782.10