Насильника несовершеннолетней приговорили к шести годам заключения в Харьковской области

Установлено, что в апреле этого года злоумышленник на улице напал на 17-летнюю девушку. Он подошел к ней сзади, схватил рукой за шею и, угрожая избиением, затащил в ближайший овраг. Злоумышленник избил ее, изнасиловал, отобрал мобильный телефон и скрылся.

"Задержали насильника-грабителя по "горячим следам". Девушка по дороге домой после изнасилования увидела полицейских и попросила у них помощи. Следует отметить, что злоумышленник совершил это преступление во время испытательного срока за грабеж, - рассказала начальник прокуратуры области Татьяна Сотникова.

Суд признал виновным 29-летнего харьковчанина по ч.1 ст.152 (изнасилование), ч.1 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти в отношении несовершеннолетнего), ч.2 ст.186 (грабеж) УК Украины.

Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы.