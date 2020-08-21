Голова ДонОДА заявив про ріст темпу розповсюдження COVID-19

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Донецькій області у четвер зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, серед них четверо дітей та одна медпрацівниця. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.

“Темпи розповсюдження коронавірусної хвороби зростають. Ще місяць тому двадцятеро нових хворих за день для Донеччини було великим числом, зараз же — норма. І загалом по Україні ледь не щодня оновлюється рекорд за кількістю осіб, яким діагностовано COVID-19”, — написав Кириленко.

Всього у Донецькій області наразі зафіксовано 1184 інфікованих. За даними губернатора регіону, за минулу добу зафіксовано 29 випадків COVID-19:

  • 9 у Маріуполі (чоловіки 32 і 62 років, дівчата 5 і 9 років, жінки 26, 45, 58, 59 і 60 років);
  • 9 у Слов’янську (чоловік 79 років, 5-рчна дівчинка, жінки 66, 53, 66, 59, 56, 34 і 56 років);
  • 6 у Мангушському районі (15-річний хлопець, чоловіки 52 років, жінки 20, 26 і 50 років);
  • 2 у Селидовому (чоловіки 24 і 40 років);
  • по 1 у Краматорську (чоловік 49 років), Волноваському (чоловік 61 року) та Нікольському (жінка 23 років) районах.

“Сьогодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зберегла за Донеччиною статус зеленої зони. Аби не втратити цей статус і не допустити посилення тиску на економіку регіону, дотримуйтесь карантинних обмежень”, — підкреслив голова Донецької ОДА.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в Україні коронавірус підтвердили у 2 134 людей, загалом в країні вже зафіксовано 98 537 випадків COVID-19.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа, тепер регіони будуть поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

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