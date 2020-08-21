Глава ДонОГА заявил о росте темпа распространения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Донецкой области в четверг зафиксировано 29 новых случаев COVID-19, среди них четверо детей и одна медработница. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“Темпы распространения коронавирусной болезни растут. Еще месяц назад двадцать новых больных в день для Донецкой области было большим числом, сейчас же — норма. И в целом по Украине чуть ли не ежедневно обновляется рекорд по количеству лиц, которым диагностирован COVID-19”, — написал Кириленко.
Всего в Донецкой области пока зафиксировано 1184 инфицированных. По данным губернатора региона, за прошедшие сутки зафиксировано 29 случаев COVID-19:
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- 9 в Мариуполе (мужчины 32 и 62 лет, девочки 5 и 9 лет, женщины 26, 45, 58, 59 и 60 лет);
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- 9 в Славянске (мужчина 79 лет, 5-летняя девочка, женщины 66, 53, 66, 59, 56, 34 и 56 лет);
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- 6 в Мангушском районе (15-летний парень, мужчина 52 лет, женщины 20, 26 и 50 лет);
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- 2 в Селидово (мужчины 24 и 40 лет);
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- по 1 в Краматорске (мужчина 49 лет), Волновахском (мужчина 61 год) и Никольском (женщина 23 лет) районах.
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“Сегодня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сохранила за Донецкой областью статус „зеленой зоны“. Чтобы не потерять этот статус и не допустить усиления давления на экономику региона, соблюдайте карантин”, — подчеркнул глава Донецкой ОГА.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у 2134 людей, всего в стране уже зафиксировано 98 537 случаев COVID-19.
Напомним, с 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета, теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.