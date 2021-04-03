Грузія отримала 100 тис. доз китайської вакцини Sinopharm
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. До Грузії доставлено 100 тисяч доз китайської вакцини Sinopharm. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Грузия Online".
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Як заявила на вчорашній пресконференції заступник міністра охорони здоров’я Тамар Габунія, процес вакцинації почнеться після того, як Sinopharm отримає авторизацію Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Доповнення
Процес вакцинації проти COVID-19 в Грузії стартував 15 березня.
Перша партія вакцини AstraZeneca-SKBio надійшла в країну 13 березня.
25 березня в Грузію надійшло до 30 тис. доз вакцини Pfizer, вакцинація якою розпочалася з 30 березня.
За даними ВООЗ, у Грузії зареєстровано 282 789 випадків захворювання на COVID-19 із 3 798 смертями. Станом на 22 березня 2021 року у країні загалом було введено 4 870 доз вакцин від коронавірусу.