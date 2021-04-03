Грузія отримала 100 тис. доз китайської вакцини Sinopharm

Деталі

Як заявила на вчорашній пресконференції заступник міністра охорони здоров’я Тамар Габунія, процес вакцинації почнеться після того, як Sinopharm отримає авторизацію Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Доповнення

Процес вакцинації проти COVID-19 в Грузії стартував 15 березня.

Перша партія вакцини AstraZeneca-SKBio надійшла в країну 13 березня.

25 березня в Грузію надійшло до 30 тис. доз вакцини Pfizer, вакцинація якою розпочалася з 30 березня.

За даними ВООЗ, у Грузії зареєстровано 282 789 випадків захворювання на COVID-19 із 3 798 смертями. Станом на 22 березня 2021 року у країні загалом було введено 4 870 доз вакцин від коронавірусу.