Грузия получила 100 тыс. доз китайской вакцины Sinopharm
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Грузию доставлены 100 тыс. доз китайской вакцины Sinopharm. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Грузия Online".
Детали
Как заявила на вчерашней пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, процесс вакцинации начнется после того, как Sinopharm получит авторизацию Всемирной организации здравоохранения.
Дополнение
Процесс вакцинации против COVID-19 в Грузии стартовал 15 марта.
Первая партия вакцины AstraZeneca-SKBio поступила в страну 13 марта.
25 марта в Грузию поступило до 30 тыс. доз вакцины Pfizer, вакцинация которой началась с 30 марта.
По данным ВОЗ, в Грузии зарегистрировано 282 789 случаев заболевания COVID-19 с 3798 смертями. По состоянию на 22 марта 2021 года в стране в целом было введено 4870 доз вакцин от коронавируса.