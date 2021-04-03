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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 12165 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 23535 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 100471 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 136852 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191175 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191485 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 276115 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 321053 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157694 просмотра

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Актуальное
Грузия получила 100 тыс. доз китайской вакцины Sinopharm

Грузия получила 100 тыс. доз китайской вакцины Sinopharm

Киев  •  УНН

 • 16261 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Грузию доставлены 100 тыс. доз китайской вакцины Sinopharm. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Грузия Online".

Детали

Как заявила на вчерашней пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, процесс вакцинации начнется после того, как Sinopharm получит авторизацию Всемирной организации здравоохранения.

Дополнение

Процесс вакцинации против COVID-19 в Грузии стартовал 15 марта.

Первая партия вакцины AstraZeneca-SKBio поступила в страну 13 марта.

25 марта в Грузию поступило до 30 тыс. доз вакцины Pfizer, вакцинация которой началась с 30 марта.

По данным ВОЗ, в Грузии зарегистрировано 282 789 случаев заболевания COVID-19 с 3798 смертями. По состоянию на 22 марта 2021 года в стране в целом было введено 4870 доз вакцин от коронавируса.

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