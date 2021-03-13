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В Грузию доставили первую партию вакцины AstraZeneca

В Грузию доставили первую партию вакцины AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 15523 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Первая партия вакцины AstraZeneca-SKBio против коронавируса в количестве 43,2 тысячи доз, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, прибыла в Грузию. Сегодня на рассвете ее доставили самолетом в Тбилисский международный аэропорт. Об этом сообщает представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Грузии, передает УНН.

Детали

Вакцина AstraZeneca-SKBio произведена по лицензии на предприятии в Южной Корее. В последующем новая поставка этой вакцины будет осуществлена в апреле.

Процесс вакцинации начнется в Грузии через два дня, 15 марта. За выходные препарат должны будут распределить по всем районам страны.

Согласно национальному плану, в первую очередь будут привиты медработники. Сроки начала вакцинации определены, исходя из того, что ориентировочная дата прибытия второй партии вакцин AstraZeneca уже известна.

Цитата

“Следующая поставка — 86,4 тысячи доз — состоится в апреле, а рекомендуемый интервал между инъекциями составляет от 8 до 12 недель”, — говорится в заявлении представительства ЮНИСЕФ в Грузии.

Добавим

Как информирует “Новости Грузия”, таким образом, в общей сложности в ближайшие недели Грузия получит 129,6 тысячи доз от AstraZeneca. Недавно правительство Грузии также обратилось к ЮНИСЕФ с просьбой об оказании помощи в закупке вакцины Pfizer-BioNTech, поставка которой ожидается в конце марта.

Как известно, до последнего времени не была известна точная дата поступления в Грузию вакцины против коронавируса. Ожидалось, что этом произойдет после 22 марта. Именно благодаря помощи ЮНИСЕФ процесс ускорился, и первая партия вакцин прибыла в Грузию на неделю раньше.

Как отметил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, Грузия стала четвертой страной европейского региона, получившей вакцину против коронавируса в рамках международного механизма распределения COVAX.

Посредством международной платформы COVAX до конца 2021 года Грузия должна получить 700 тысяч доз вакцин, за которые уже заплачено 5,3 миллиона долларов. Этого количества должно быть достаточно для вакцинации 20% населения страны.

Согласно национальному плану, в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Подсчитано, что это обойдется госбюджету примерно в 164 миллиона лари (50 миллионов долларов).

Напомним

В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже более 47 500 человек, больше всего — в Донецкой области, меньше всего — в Черниговской. За минувшие сутки, в частности, прививали 9304 человека.

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