До Грузії доставили першу партію вакцини AstraZeneca
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Перша партія вакцини AstraZeneca-SKBio проти коронавірусу в кількості 43,2 тисячі доз, розроблена британсько-шведською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, прибула до Грузії. Сьогодні на світанку її доставили літаком в Тбіліський міжнародний аеропорт. Про це повідомляє представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Грузії, передає УНН.
Деталі
Вакцина AstraZeneca-SKBio вироблена за ліцензією на підприємстві в Південній Кореї. У подальшому нова поставка цієї вакцини буде здійснена в квітні.
Процес вакцинації почнеться в Грузії через два дні, 15 березня. За вихідні препарат повинні будуть розподілити по всіх районах країни.
Згідно з національним планом, в першу чергу будуть щеплені медпрацівники. Терміни початку вакцинації визначені, виходячи з того, що орієнтовна дата прибуття другої партії вакцин AstraZeneca вже відома.
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“Наступна поставка — 86,4 тисячі доз — відбудеться в квітні, а рекомендований інтервал між ін’єкціями становить від 8 до 12 тижнів”, — йдеться в заяві представництва ЮНІСЕФ в Грузії.
Додамо
Як інформує "Новости Грузия", таким чином, в цілому в найближчі тижні Грузія отримає 129,6 тисячі доз від AstraZeneca. Нещодавно уряд Грузії також звернувся до ЮНІСЕФ з проханням про надання допомоги в закупівлі вакцини Pfizer-BioNTech, поставка якої очікується в кінці березня.
Як відомо, до останнього часу не була відома точна дата надходження до Грузії вакцини проти коронавірусу. Очікувалося, що це станеться після 22 березня. Саме завдяки допомозі ЮНІСЕФ процес прискорився, і перша партія вакцин прибула до Грузії на тиждень раніше.
Як зазначив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге, Грузія стала четвертою країною європейського регіону, що отримала вакцину проти коронавірусу в рамках міжнародного механізму розподілу COVAX.
За допомогою міжнародної платформи COVAX до кінця 2021 року Грузія повинна отримати 700 тисяч доз вакцин, за які вже заплачено 5,3 мільйона доларів. Цієї кількості повинно вистачити для вакцинації 20% населення країни.
Згідно з національним планом, в 2021 році Грузія планує прищепити до 65% дорослого населення країни або 1,6 мільйона осіб. Підраховано, що це обійдеться держбюджету приблизно в 164 мільйони ларі (50 мільйонів доларів).
Нагадаємо
В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже понад 47,5 тисяч людей, найбільше — на Донеччині, найменше — на Чернігівщині. За минулу добу, зокрема, щепили 9 304 особи.