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Грузія на шляху до заборони протестів: можуть ухвалити закон

Грузія на шляху до заборони протестів: можуть ухвалити закон

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Парламент Грузії у першому читанні ухвалив законопроект про посилення вимог до проведення акцій протесту. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає УНН.

Деталі

За рік до виборів парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт про посилення правил проведення акцій. «За» проголосували 75 депутатів, «проти» - 23.

Законопроєкт розглядається в прискореному порядку. Очікується, що вже завтра законопроєкт може бути ухвалений у другому і навіть у третьому, остаточному читанні. У зв'язку з цим біля парламенту пройде акція протесту.

Зміни внесені до закону «Про збори і маніфестації». Демонстрантам буде заборонено створювати «тимчасові споруди» - передусім ідеться про намети, але закон завдяки обтічному формулюванню можуть застосувати і до встановлення сцен.

Поліція отримає право конфіскувати намет або демонтувати сцену, а порушникам загрожує штраф або позбавлення волі на строк до 15 діб.

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Правляча партія «Грузинська мрія» заявила, що зміни мають превентивний характер після того, як Служба держбезпеки повідомила про те, що веде чергову справу про спробу дестабілізації та насильницької зміни влади.

Зокрема, стверджується, що «організатори дестабілізації» планували підірвати один із наметів із людьми, щоб звинуватити в цьому владу і спровокувати заворушення.

Реакція

Проти внесення поправок виступають неурядові організації, а в опозиції назвали внесені зміни абсурдними.

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