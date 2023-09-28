На шляху до ЄС Грузія має приєднатись до санкції проти рф - президент Литви

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«Грузинське суспільство підтримує європейське майбутнє країни. Сподіваюся, вашу країну супроводжуватимуть прозахідні геополітичні рішення та рішучість йти до європейської та євроатлантичної інтеграції.

Майбутнє Грузії зараз залежить від здатності зосередитися на реформах і підтримувати європейські цінності: демократію, права людини та дотримання принципів верховенства права», - сказав президент Литви.

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Під час зустрічі лідер країни підкреслив, що Литва залишається послідовним прихильником європейської інтеграції Грузії. Президент зазначив, що для того, щоб Грузія отримала статус країни-кандидата в ЄС, необхідно продемонструвати прогрес у проведенні реформ і реалізації рекомендацій Єврокомісії, особливо в таких питаннях, як політична деполяризація суспільства, судові реформи, деолігархізація та свобода ЗМІ. За словами глави Литви, важливою також є синхронізація геополітичного курсу Грузії з зовнішньополітичними пріоритетами ЄС і послідовна підтримка санкційної політики ЄС проти росії.

Лідер Литви підкреслив, що Литва виступає за євроінтеграційний процес Грузії разом з Україною та Молдовою, і закликала не втрачати історичну можливість отримати статус країни-кандидата в ЄС.

Нагадаємо

Влада Грузії ввела заборону на експорт, реекспорт або транзит у росію автомобілів, ввезених з Євросоюзу.