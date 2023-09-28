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На шляху до ЄС Грузія має приєднатись до санкції проти рф - президент Литви

На шляху до ЄС Грузія має приєднатись до санкції проти рф - президент Литви

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. У середу президент Литви Гітанас Науседа зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, яка прибула до Литви. Лідери країн обговорили перспективи євроінтеграції, прогрес у впровадженні реформ і рекомендацій Європейської комісії, а також безпекову ситуацію в регіоні, зокрема підтримку санкцій проти рф. Про це інформує УНН з посиланням на Alkas.It.

Цитата 

«Грузинське суспільство підтримує європейське майбутнє країни. Сподіваюся, вашу країну супроводжуватимуть прозахідні геополітичні рішення та рішучість йти до європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Майбутнє Грузії зараз залежить від здатності зосередитися на реформах і підтримувати європейські цінності: демократію, права людини та дотримання принципів верховенства права», - сказав президент Литви.

Деталі 

Під час зустрічі лідер країни підкреслив, що Литва залишається послідовним прихильником європейської інтеграції Грузії. Президент зазначив, що для того, щоб Грузія отримала статус країни-кандидата в ЄС, необхідно продемонструвати прогрес у проведенні реформ і реалізації рекомендацій Єврокомісії, особливо в таких питаннях, як політична деполяризація суспільства, судові реформи, деолігархізація та свобода ЗМІ. За словами глави Литви, важливою також є синхронізація геополітичного курсу Грузії з зовнішньополітичними пріоритетами ЄС і послідовна підтримка санкційної політики ЄС проти росії.

Лідер Литви підкреслив, що Литва виступає за євроінтеграційний процес Грузії разом з Україною та Молдовою, і закликала не втрачати історичну можливість отримати статус країни-кандидата в ЄС.

Нагадаємо

Влада Грузії ввела заборону на експорт, реекспорт або транзит у росію автомобілів, ввезених з Євросоюзу.

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