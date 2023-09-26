В Грузії набула чинності заборона на експорт, реекспорт або транзит у росію автомобілів, ввезених з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Влада Грузії ввела заборону на експорт, реекспорт або транзит у росію автомобілів, ввезених з Євросоюзу. Про це повідомили в пресслужбі служби доходів Мінфіну Грузії, пише Грузія Online, інформує УНН.
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"Так, дійсно, як раніше було заявлено, з 26 вересня запроваджується заборона на експорт, реекспорт або транзит автомобілів у росію, які було ввезено з Європи", - сказала співробітниця пресслужби.
Йдеться про автомобілі, об'єм двигуна яких перевищує 1,9 куб. м. Заборона стосується також гібридних машин і електромобілів.
Обмеження набули чинності через 11-й пакет санкцій, ухвалений Євросоюзом проти росії, додали у відомстві.
Нагадаємо
Влада Грузії з 1 серпня запровадила обмеження на експорт і реекспорт у рф автомобілів, вироблених у США. Як раніше повідомила Національна служба статистики Грузії, у серпні після набуття чинності цих обмежень республіка поставила в росію 85 машин, що в 12 разів менше за показник місяцем раніше.
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