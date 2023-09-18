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У МЗС відкинули заяву Грузії про залученість України до підготовки у них “держперевороту”

У МЗС відкинули заяву Грузії про залученість України до підготовки у них “держперевороту”

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. У МЗС заявили, що інформація представників грузинського силового блоку про нібито залученість української сторони до підготовки заколоту в Грузії, не відповідає дійсності. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає УНН.

Цитата

“Звернули увагу на заяви представників грузинського силового блоку про нібито залученість української сторони до підготовки заколоту в Грузії.

Ця інформація не відповідає дійсності. Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання”, — написав Ніколенко у Facebook.

Він наголосив, що українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії.

Контекст

Влада Грузії заявила, що в країні нібито готують “Євромайдан”, звинувачують Саакашвілі та українську розвідку.

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