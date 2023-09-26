В Грузии вступил в силу запрет на экспорт, реэкспорт или транзит в россию автомобилей, ввезенных из ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Власти Грузии ввели запрет на экспорт, реэкспорт или транзит в россию автомобилей, ввезенных из Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе службы доходов Минфина Грузии, пишет Грузия Online, информирует УНН.
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"Да, действительно, как ранее было заявлено, с 26 сентября вводится запрет на экспорт, реэкспорт или транзит автомобилей в россию, которые были ввезены из Европы", - сказала сотрудница пресс-службы.
Речь идет об автомобилях, объем двигателя которых превышает 1,9 куб. м. Запрет касается также гибридных машин и электромобилей.
Ограничения вступили в силу из-за 11-го пакета санкций, принятого Евросоюзом против россии, добавили в ведомстве.
Напомним
Власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в рф автомобилей, произведенных в США. Как ранее сообщила Национальная служба статистики Грузии, в августе после вступления в силу этих ограничений республика поставила в россию 85 машин, что в 12 раз меньше показателя месяцем ранее.
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