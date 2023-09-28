На пути в ЕС Грузия должна присоединиться к санкциям против рф - президент Литвы

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В среду президент Литвы Гитанас Науседа встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Литву. Лидеры стран обсудили перспективы евроинтеграции, прогресс во внедрении реформ и рекомендаций Европейской комиссии, а также ситуацию с безопасностью в регионе, в частности поддержку санкций против рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на Alkas.It.