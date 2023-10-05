Грузия на пути к запрету протестов: могут принять закон
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об ужесточении требований к проведению акций протеста. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.
Детали
За год до выборов парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об ужесточении правил проведения акций. «за» проголосовали 75 депутатов, «против» - 23.
Законопроект рассматривается в ускоренном порядке. Ожидается, что уже завтра законопроект может быть принят во втором и даже в третьем, окончательном чтении. В связи с этим возле парламента пройдет акция протеста.
Изменения внесены в закон «О собраниях и манифестациях». Демонстрантам будет запрещено создавать «временные сооружения» - Прежде всего речь идет о палатках, но закон благодаря обтекаемой формулировке могут применить и к установке сцен.
Полиция получит право конфисковать палатку или демонтировать сцену, а нарушителям грозит штраф или лишение свободы на срок до 15 суток.
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Правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что изменения носят превентивный характер после того, как Служба госбезопасности сообщила о том, что ведет очередное дело о попытке дестабилизации и насильственной смене власти.
В частности, утверждается, что «организаторы дестабилизации» планировали взорвать одну из палаток с людьми, чтобы обвинить в этом власти и спровоцировать беспорядки.
Реакция
Против внесения поправок выступают неправительственные организации, а в оппозиции назвали внесенные изменения абсурдными.
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