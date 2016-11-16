Групу інтернет-шахраїв викрили на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На Одещині кіберполіцейські спільно з представниками громадськості викрили групу інтернет-шахраїв. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Так, п’ятеро жителів міста Татарбунари організували схему незаконного заволодіння грошовими коштами користувачів інтернет-сайту, призначеного для продажу та обміну товарами.
Правоохоронці встановили, що правопорушники розміщували на сайті інформацію щодо продажу різноманітної продукції за ціною, суттєво нижчою за ринкову. Після того, як потенційні покупці зацікавлювалися товаром, зловмисники вели з ними активну переписку, у ході якої пропонували здійснити часткову або повну оплату на вказану ними банківську картку. Після отримання грошей, вони повністю припиняли з покупцями будь-яке спілкування. Усього правопорушники ошукали громадян на 60 тис. грн.
В ході санкціонованих обшуків, проведених за місцями проживання зловмисників, працівники кіберполіції Одеської області вилучили 14 мобільних телефонів, 6 сім-карток мобільних операторів, 9 банківських карток, 3 ноутбука, 1 пристрій для передачі інтернет-даних, а також квитанції та 2 600 гривень, отриманих незаконним шляхом.
Наразі всім учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного злочину. Двох із них, чоловіків віком 32 та 30 років, затримано.
Розслідування триває.