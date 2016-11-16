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Группу интернет-мошенников разоблачили в Одесской области

Группу интернет-мошенников разоблачили в Одесской области

Киев • УНН

 • 8323 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Одесской области киберполицейские совместно с представителями общественности разоблачили группу интернет-мошенников. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Так, пятеро жителей города Татарбунары организовали схему незаконного завладения денежными средствами пользователей интернет-сайта, предназначенного для продажи и обмена товарами.

Правоохранители установили, что преступники размещали на сайте информацию о продаже различной продукции по цене, существенно ниже рыночной. После того, как потенциальные покупатели начинали интересоваться товаром, злоумышленники вели с ними активную переписку, в ходе которой предлагали осуществить частичную или полную оплату на указанную ими банковскую карточку. После получения денег, они полностью прекращали с покупателями любое общение. Всего правонарушители обманули граждан на 60 тыс. грн.

В ходе санкционированных обысков, проведенных по месту жительства злоумышленников, работники киберполиции Одесской области изъяли 14 мобильных телефонов, 6 сим-карт мобильных операторов, 9 банковских карточек, 3 ноутбука, 1 устройство для передачи интернет-данных, а также квитанции и 2600 гривен, полученных незаконным путем.

Сейчас всем участникам преступной группировки сообщено о подозрении в совершении указанного преступления. Двое из них, мужчины в возрасте 32 и 30 лет, задержаны.

Расследование продолжается.

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