Группу интернет-мошенников разоблачили в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Одесской области киберполицейские совместно с представителями общественности разоблачили группу интернет-мошенников. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Так, пятеро жителей города Татарбунары организовали схему незаконного завладения денежными средствами пользователей интернет-сайта, предназначенного для продажи и обмена товарами.
Правоохранители установили, что преступники размещали на сайте информацию о продаже различной продукции по цене, существенно ниже рыночной. После того, как потенциальные покупатели начинали интересоваться товаром, злоумышленники вели с ними активную переписку, в ходе которой предлагали осуществить частичную или полную оплату на указанную ими банковскую карточку. После получения денег, они полностью прекращали с покупателями любое общение. Всего правонарушители обманули граждан на 60 тыс. грн.
В ходе санкционированных обысков, проведенных по месту жительства злоумышленников, работники киберполиции Одесской области изъяли 14 мобильных телефонов, 6 сим-карт мобильных операторов, 9 банковских карточек, 3 ноутбука, 1 устройство для передачи интернет-данных, а также квитанции и 2600 гривен, полученных незаконным путем.
Сейчас всем участникам преступной группировки сообщено о подозрении в совершении указанного преступления. Двое из них, мужчины в возрасте 32 и 30 лет, задержаны.
Расследование продолжается.