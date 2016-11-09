Група співробітників ФСБ РФ прибула до Донецька
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. До бойовиків прибули співробітники ФСБ для боротьби з корупцією та інспектори Міноборони РФ для перевірки боєздатності та технічного забезпечення підрозділів. Про це повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
“До Донецька прибула група співробітників ФСБ РФ. Мета приїзду — "боротьба з корупцією у правоохоронних органах ДНР". Нині представниками ФСБ вже затримано кілька співробітників "МВС ДНР" за сприяння жителів Донецька при оформленні крадених автомобілів”, — йдеться у повідомленні.
Також “Інформаційний спротив” повідомляє, що до підрозділів мотострілецької бригади прибула інспекція Міноборони РФ.
“Місце дислокації підрозділів "2-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади народної міліції ЛНР" (в/ч Л-73438) проінспектувала група представників МО РФ. Мета приїзду — перевірка забезпечення та боєздатності підрозділу”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські “інспектори” визнали небоєздатним підрозділ бригади на території колишнього “Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка”. Вони також вказали на вкрай низький рівень військової дисципліни, низький рівень технічної готовності озброєння, недостатній рівень бойової підготовки і морально-психологічного стану особового складу.
Як повідомляв УНН, комісія із захисту державної таємниці зараз працює у 9-му мотострілецькому полку морської піхоти з дислокацією у Новоазовську.