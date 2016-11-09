Группа сотрудников ФСБ РФ прибыла в Донецк

"В Донецк прибыла группа сотрудников ФСБ РФ. Цель приезда - "борьба с коррупцией в правоохранительных органах ДНР". Представителями ФСБ уже задержаны несколько сотрудников "МВД ДНР" при содействии жителей Донецка при оформлении краденых автомобилей", - говорится в сообщении.

Также "Информационное сопротивление" сообщает, что в подразделения мотострелковой бригады прибыла инспекция Минобороны РФ.

"Место дислокации подразделений "2-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады народной милиции ЛНР" (в/ч Л-73438) проинспектировала группа представителей МО РФ. Цель приезда - проверка обеспечения и боеспособности подразделения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские "инспекторы" признали небоеспособном подразделение бригады на территории бывшего "Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А.Дидоренко". Они также указали на крайне низкий уровень воинской дисциплины, низкий уровень технической готовности вооружения, недостаточный уровень боевой подготовки и морально-психологического состояния личного состава.

Как сообщал УНН, комиссия по защите государственной тайны сейчас работает в 9-м мотострелковом полку морской пехоты с дислокацией в Новоазовске.