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Група із 40 озброєних осіб погрожувала розправою військовим на полігоні Одещини

Група із 40 озброєних осіб погрожувала розправою військовим на полігоні Одещини

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Група із 40 озброєних невідомих людей погрожувала розправою працівникам прокуратури та військовослужбовцям ЗСУ під час документування протиправних дій щодо самовільного захоплення частини земель Тарутинського військового полігону в Одеській області. Як повідомляє прес-центр Міністерства оборони України, про це сьогодні заявив начальник відділу юридичного департаменту Міноборони України полковник юстиції Сергій Остапенко, передає УНН.

“16 червня військовою прокуратурою Одеського гарнізону було зареєстровано три кримінальні провадження за ч.2 с.342, ч.1 ст.345 та ч.1 ст.350 (опір працівникові правоохоронного органу, погроза вбивством щодо працівника правоохоронного органу, погроза щодо службової особи) Кримінального кодексу України.

Остапенко розповів, що у цей день представникам прокуратури було доведено інформацію про продовження злочинних дій щодо самовільного захоплення і використання земель полігону власникам одного із агропідприємств. Працівники прокуратури, які прибули на місце події, виявили 4 комбайни, які збирали врожай. З метою встановлення слідчим шляхом осіб, які вчинили протиправні дії, було вжито заходів до огляду місця події та техніки, а також допиту відповідних осіб.

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“Однак до місця події прибули понад 40 озброєних вогнепальною та холодною зброєю осіб на 12 позашляховиках та легкових автомобілях, у т.ч. з іноземною реєстрацією. Вказані особи, відмовляючись представитися, фізично перешкоджали працівникам правоохоронних органів у проведенні слідчих дій, а в подальшому погрожували фізичним насильством та вбивством як працівникам прокуратури, так і присутнім військовослужбовцям Збройних Сил України”, — наголосив Остапенко.

За його словами, Тарутинський полігон, який має площу понад 24 тис. га, був переданий у власність військових ще у середині 40-х років минулого століття. У роки незалежності України частина його земель була передана в оренду під здійснення сільськогосподарської діяльності. Однак згодом за рішенням судів різних інстанцій угоди було визнано недійсними, в результаті чого 23 523 га було вилучено на користь Міністерства оборони України. Таким чином на сьогодні у незаконній оренді перебуває 2,8 тис. га, договори з використання яких розглядаються в судових інстанціях.

Що стосується земельної ділянки, на якій стався інцидент 16 червня, то, як зазначив Остапенко, термін дії договору з її оренди закінчився ще у 2013 році, але сільгоспроботи на ній продовжують незаконно вестися.

Як повідомляв УНН, військове містечко на "Широкому лану" планують відкрити до кінця року.

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