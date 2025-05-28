Ґрунт з Фукусіми планують використати у саду прем'єра Японії для демонстрації безпечності

Уряд Японії планує використати злегка радіоактивний ґрунт із району поблизу АЕС "Фукусіма-1" на клумбах у саду прем’єр-міністра країни в Токіо. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на офіційні джерела, пише УНН.

Деталі

Цей крок має на меті продемонструвати громадськості, що очищений ґрунт не становить загрози для здоров’я та довкілля.

Зразки ґрунту будуть взяті з 14 мільйонів кубометрів землі, зібраної під час дезактиваційних робіт після аварії на АЕС у 2011 році.

Цей ґрунт наразі зберігається на тимчасовому майданчику поблизу станції. Уряд зобов’язаний до 2045 року перемістити цей матеріал за межі префектури Фукусіма, однак стикається з опором громадськості.

Використання ґрунту в саду прем’єра є символічним жестом, який, за словами чиновників, має переконати інші регіони в безпечності матеріалу.

"Уряд візьме на себе ініціативу, щоб подати приклад, і ми зробимо це в офісі прем'єр-міністра", – сказав головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі на зустрічі, присвяченій обговоренню цього питання.

Доповнення

Раніше уряд пропонував використовувати цей ґрунт для будівництва доріг та іншої інфраструктури, вкриваючи його шаром чистого ґрунту для зменшення рівня радіації до безпечного рівня. Однак громадськість скептично ставиться до таких ініціатив, зокрема через попередні невдалі проєкти, як-от скасований план створення парку в Токіо з використанням цього ґрунту.

Довідково

У 2011 році внаслідок землетрусу та цунамі на АЕС "Фукусіма-1" сталася аварія, яка призвела до викиду радіоактивних речовин. Це називають однією з найсерйозніших ядерних катастроф після Чорнобиля.

Десятки тисяч людей були евакуйовані, і багато з них досі не повернулися до своїх домівок через побоювання щодо безпеки.