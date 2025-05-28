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Почву из Фукусимы планируют использовать в саду премьера Японии для демонстрации безопасности

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Правительство Японии планирует использовать почву из Фукусимы в саду премьер-министра. Это должно продемонстрировать безопасность очищенной почвы для здоровья и окружающей среды.

Почву из Фукусимы планируют использовать в саду премьера Японии для демонстрации безопасности

Правительство Японии планирует использовать слегка радиоактивный грунт из района вблизи АЭС "Фукусима-1" на клумбах в саду премьер-министра страны в Токио. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на официальные источники, пишет УНН.

Детали

Этот шаг имеет целью продемонстрировать общественности, что очищенный грунт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды.

Образцы грунта будут взяты из 14 миллионов кубометров земли, собранной во время дезактивационных работ после аварии на АЭС в 2011 году.

Этот грунт сейчас хранится на временной площадке вблизи станции. Правительство обязано до 2045 года переместить этот материал за пределы префектуры Фукусима, однако сталкивается с сопротивлением общественности.

Использование грунта в саду премьера является символическим жестом, который, по словам чиновников, должен убедить другие регионы в безопасности материала.

"Правительство возьмет на себя инициативу, чтобы подать пример, и мы сделаем это в офисе премьер-министра", – сказал главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси на встрече, посвященной обсуждению этого вопроса.

Дополнение

Ранее правительство предлагало использовать этот грунт для строительства дорог и другой инфраструктуры, покрывая его слоем чистого грунта для уменьшения уровня радиации до безопасного уровня. Однако общественность скептически относится к таким инициативам, в частности из-за предыдущих неудачных проектов, таких как отмененный план создания парка в Токио с использованием этого грунта.

Справочно

В 2011 году в результате землетрясения и цунами на АЭС "Фукусима-1" произошла авария, которая привела к выбросу радиоактивных веществ. Это называют одной из самых серьезных ядерных катастроф после Чернобыля.

Десятки тысяч людей были эвакуированы, и многие из них до сих пор не вернулись в свои дома из-за опасений по поводу безопасности.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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