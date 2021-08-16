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Громадяни Грузії не встигли на український літак у Кабулі - МЗС країни

Громадяни Грузії не встигли на український літак у Кабулі - МЗС країни

Київ • УНН

 • 17281 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Громадяни Грузії, які залишилися в Афганістані, не змогли покинути країну на українському літаку, який вилетів з Кабула в ніч на 16 серпня. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Грузії Олександра Хвтісіашвілі, якого цитує “Грузия Online”, інформує УНН.

Деталі

За словами дипломата, громадяни Грузії, які перебувають на базі за два кілометри від аеропорту, не встигли на український літак, який повинен був їх евакуювати.

Хвтісіашвілі сказав, що Грузія відправить для них окремий літак. За його словами, ведеться робота з отримання відповідних дозволів.

У МЗС країни також повідомили, що ведуть роботу над тим, щоб громадяни Грузії змогли досягти аеропорту за допомогою турецької сторони.

“Турецька сторона висловила готовність допомогти в транспортуванні (громадян Грузії — ред.) броньованими машинами. Зараз ця операція виконується. Сподіваюся, у найближчому майбутньому вони будуть доставлені в аеропорт Кабула, де наші партнери забезпечать їх повернення в Грузію”, - сказав заступник міністра.

За інформацією Хвтісіашвілі, у Кабулі перебувають 23 громадян Грузії, усі колишні військові. Шестеро з них працюють в приватній американській, а 17 — у канадській компаніях.

Що було раніше

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб.

За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Доповнення

В аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси. Однак, на летовищі - хаос через натовпи охочих покинути країну.

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.

Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.

Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.

США і Німеччина 15 серпня перемістили своїх громадян, у тому числі і працівників дипмісій в аеропорт Кабула. Також про це повідомила Франція. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство в Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Чехія, Велика Британія, Італія та інші країни.

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