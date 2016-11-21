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Громадське віче до Дня Гідності та Свободи відбулося в Ужгороді

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні, 21 листопада, в Ужгороді на площі Народній біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбулося громадське віче, присвячене третій річниці початку Революції гідності, передає кореспондент УНН.

Громадське віче до Дня Гідності та Свободи відбулося в Ужгороді

Понад сотня громадян, серед яких громадські активісти, військові, священнослужителі, студенти, вшанували загиблих учасників Євромайдану, поклали квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку та президенту Карпатської України Августину Волошину.

Окрім того, у фойє Закарпатської облдержадміністрації відкрили виставку фоторобіт, присвячену подіям Євромайдану на Закарпатті. Кадри місцевих фотографів протягом тижня зможуть подивитися усі охочі та небайдужі громадяни.

Нагадаємо, сьогодні з нагоди Дня Гідності та Свободи у Кропивницькому відбулося покладання квітів до пам’ятної дошки Герою України Віктору Чміленку та до пам’ятного знаку зі світлинами Героїв Небесної Сотні на площі Героїв Майдану.

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