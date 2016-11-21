Громадське віче до Дня Гідності та Свободи відбулося в Ужгороді

Понад сотня громадян, серед яких громадські активісти, військові, священнослужителі, студенти, вшанували загиблих учасників Євромайдану, поклали квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку та президенту Карпатської України Августину Волошину.

Окрім того, у фойє Закарпатської облдержадміністрації відкрили виставку фоторобіт, присвячену подіям Євромайдану на Закарпатті. Кадри місцевих фотографів протягом тижня зможуть подивитися усі охочі та небайдужі громадяни.

Нагадаємо, сьогодні з нагоди Дня Гідності та Свободи у Кропивницькому відбулося покладання квітів до пам’ятної дошки Герою України Віктору Чміленку та до пам’ятного знаку зі світлинами Героїв Небесної Сотні на площі Героїв Майдану.