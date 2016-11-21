Громадське віче до Дня Гідності та Свободи відбулося в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні, 21 листопада, в Ужгороді на площі Народній біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбулося громадське віче, присвячене третій річниці початку Революції гідності, передає кореспондент УНН.
Понад сотня громадян, серед яких громадські активісти, військові, священнослужителі, студенти, вшанували загиблих учасників Євромайдану, поклали квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку та президенту Карпатської України Августину Волошину.
Окрім того, у фойє Закарпатської облдержадміністрації відкрили виставку фоторобіт, присвячену подіям Євромайдану на Закарпатті. Кадри місцевих фотографів протягом тижня зможуть подивитися усі охочі та небайдужі громадяни.
Нагадаємо, сьогодні з нагоди Дня Гідності та Свободи у Кропивницькому відбулося покладання квітів до пам’ятної дошки Герою України Віктору Чміленку та до пам’ятного знаку зі світлинами Героїв Небесної Сотні на площі Героїв Майдану.