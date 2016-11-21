Общественное вече ко Дню Достоинства и Свободы состоялось в Ужгороде

Более сотни граждан, среди которых общественные активисты, военные, священнослужители, студенты почтили погибших участников Евромайдана, возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко и президенту Карпатской Украины Августину Волошину.

Кроме того, в фойе Закарпатской облгосадминистрации открыли выставку фоторабот, посвященную событиям Евромайдана в Закарпатской области. Кадры местных фотографов в течение недели смогут посмотреть все желающие и неравнодушные граждане.

Напомним, сегодня по случаю Дня Достоинства и Свободы в Кропивницком состоялось возложение цветов к памятной доске Герою Украины Виктору Чмиленко и к памятному знаку с фотографиями Героев Небесной Сотни на площади Героев Майдана.