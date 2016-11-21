Общественное вече ко Дню Достоинства и Свободы состоялось в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня, 21 ноября, в Ужгороде на площади Народной возле памятника Тарасу Шевченко состоялось общественное вече, посвященное третьей годовщине начала Революции Достоинства, передает корреспондент УНН.
Более сотни граждан, среди которых общественные активисты, военные, священнослужители, студенты почтили погибших участников Евромайдана, возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко и президенту Карпатской Украины Августину Волошину.
Кроме того, в фойе Закарпатской облгосадминистрации открыли выставку фоторабот, посвященную событиям Евромайдана в Закарпатской области. Кадры местных фотографов в течение недели смогут посмотреть все желающие и неравнодушные граждане.
Напомним, сегодня по случаю Дня Достоинства и Свободы в Кропивницком состоялось возложение цветов к памятной доске Герою Украины Виктору Чмиленко и к памятному знаку с фотографиями Героев Небесной Сотни на площади Героев Майдана.