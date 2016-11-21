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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Общественное вече ко Дню Достоинства и Свободы состоялось в Ужгороде

Киев • УНН

 • 13059 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня, 21 ноября, в Ужгороде на площади Народной возле памятника Тарасу Шевченко состоялось общественное вече, посвященное третьей годовщине начала Революции Достоинства, передает корреспондент УНН.

Общественное вече ко Дню Достоинства и Свободы состоялось в Ужгороде

Более сотни граждан, среди которых общественные активисты, военные, священнослужители, студенты почтили погибших участников Евромайдана, возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко и президенту Карпатской Украины Августину Волошину.

Кроме того, в фойе Закарпатской облгосадминистрации открыли выставку фоторабот, посвященную событиям Евромайдана в Закарпатской области. Кадры местных фотографов в течение недели смогут посмотреть все желающие и неравнодушные граждане.

Напомним, сегодня по случаю Дня Достоинства и Свободы в Кропивницком состоялось возложение цветов к памятной доске Герою Украины Виктору Чмиленко и к памятному знаку с фотографиями Героев Небесной Сотни на площади Героев Майдана.

Украинские Национальные Новости

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