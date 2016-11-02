Гранату виявили в кафе у Рівному
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Рівному правоохоронці виявили в одному з кафе у центрі міста гранату Ф1, яку залишили двоє відвідувачів. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Рівненської області.
За отриманою оперативною інформацією поліцейські Рівного виявили та вилучили в одному з кафе у центрі міста гранату Ф1.
На місці події правоохоронці під час огляду приміщення закладу на вулиці Соборна в одному із рюкзаків виявили серед особистих речей бойову гранату із запалом, зовні схожу на Ф1.
Зі слів працівників кафе, рюкзаки, які знаходилися під барною стійкою, залишили відвідувачі. Крім боєприпасу правоохоронці вилучили посвідчення учасника бойових дій, посвідчення водія, закордонний паспорт. Документи належать 21-річному рівнянину та 22-річному уродженцю Волинської області.
За цим фактом проводиться перевірка, за результатами якої прийматиметься відповідне процесуальне рішення.