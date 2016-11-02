Гранату обнаружили в кафе в Ровно

По полученной оперативной информации полицейские Ровно обнаружили и изъяли в одном из кафе в центре города гранату Ф1.

На месте происшествия правоохранители во время осмотра помещения заведения на улице Соборная в одном из рюкзаков обнаружили среди личных вещей боевую гранату с запалом, внешне похожую на Ф1.

По словам работников кафе, рюкзаки, которые находились под барной стойкой, оставили посетители. Кроме боеприпаса правоохранители изъяли удостоверение участника боевых действий, удостоверение водителя, заграничный паспорт. Документы принадлежат 21-летнему жителю Ровно и 22-летнему уроженцу Волынской области.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет приниматься соответствующее процессуальное решение.