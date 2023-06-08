Гра в піддавки з росіянами: Кулеба про створення міжнародної комісії з підриву Каховської ГЕС

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 4164 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 9640 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 21129 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 26112 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 63030 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 52071 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 53140 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117505 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182392 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 204549 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
23%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 39498 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 21049 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 19040 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 10258 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 42150 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 21182 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 43620 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 63077 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 204568 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 255908 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 7600 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 7824 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 22137 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 26829 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 42713 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Гра в піддавки з росіянами: Кулеба про створення міжнародної комісії з підриву Каховської ГЕС

Київ • УНН

 • 680284 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скептично ставиться до ідеї створення міжнародної комісії за участі ООН щодо розслідування вибуху на Каховської ГЕС та назвав це грою в піддавки з росіянами. Про це він заявив в ефірі “Сніданку з 1+1”, передає кореспондент УНН.

Гра в піддавки з росіянами: Кулеба про створення міжнародної комісії з підриву Каховської ГЕС

Цитата

«Ми вже мали цей досвід. Це все гра в піддавки з росіянами. Коли в Оленівці вбили наших військовополонених й ми сказали ООН: пришліть свою місію, хай розслідують. Ви думаєте, вони туди приїхали? Вони туди не доїхали. Я вам більше скажу, ця місія була тихо закрита ООН, що називається «без шума та пыли», - розповів Кулеба.

Додамо

Тому він запропонував ініціаторам розслідувань злочинів рф в Україні приїхати до Києва та розслідувати атаки російських ракет та «шахедів».

«У мене одна пропозиція для всіх хто хоче якісь розслідування та комісії - ви приїжджайте в Київ, ночуйте тут, проводьте ночі в підвалах, і зранку виходьте на вулицю й розслідуйте скільки «шахедів» прилетіло, і скільки ракет. Вони просто дістали постійною грою в квазі справедливість», - сказав Кулеба.

Щодо Червоного хреста Кулеба зазначив, що складність роботи з ними посилюється великою кількістю їхніх правил про нейтральність.

«Ще міжнародний Червоний хрест – це більш складна історія, тому що там стільки правил про нейтральність, про те, щоб не скомпрометувати себе чимось, що з ними треба вести окрему розмову. Тому констатуємо, що швидко у них не вийшло, але ми їх дотиснемо та допоможемо де треба, щоб вони там з’явилися в повному обсязі», - зазначив Кулеба.

Доповнення

Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував залучити до міжнародної комісії з розслідування причин вибуху на Каховській ГЕС Україну, рф, ООН та Туреччину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16