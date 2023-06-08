Гра в піддавки з росіянами: Кулеба про створення міжнародної комісії з підриву Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скептично ставиться до ідеї створення міжнародної комісії за участі ООН щодо розслідування вибуху на Каховської ГЕС та назвав це грою в піддавки з росіянами. Про це він заявив в ефірі “Сніданку з 1+1”, передає кореспондент УНН.
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«Ми вже мали цей досвід. Це все гра в піддавки з росіянами. Коли в Оленівці вбили наших військовополонених й ми сказали ООН: пришліть свою місію, хай розслідують. Ви думаєте, вони туди приїхали? Вони туди не доїхали. Я вам більше скажу, ця місія була тихо закрита ООН, що називається «без шума та пыли», - розповів Кулеба.
Додамо
Тому він запропонував ініціаторам розслідувань злочинів рф в Україні приїхати до Києва та розслідувати атаки російських ракет та «шахедів».
«У мене одна пропозиція для всіх хто хоче якісь розслідування та комісії - ви приїжджайте в Київ, ночуйте тут, проводьте ночі в підвалах, і зранку виходьте на вулицю й розслідуйте скільки «шахедів» прилетіло, і скільки ракет. Вони просто дістали постійною грою в квазі справедливість», - сказав Кулеба.
Щодо Червоного хреста Кулеба зазначив, що складність роботи з ними посилюється великою кількістю їхніх правил про нейтральність.
«Ще міжнародний Червоний хрест – це більш складна історія, тому що там стільки правил про нейтральність, про те, щоб не скомпрометувати себе чимось, що з ними треба вести окрему розмову. Тому констатуємо, що швидко у них не вийшло, але ми їх дотиснемо та допоможемо де треба, щоб вони там з’явилися в повному обсязі», - зазначив Кулеба.
Доповнення
Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував залучити до міжнародної комісії з розслідування причин вибуху на Каховській ГЕС Україну, рф, ООН та Туреччину.