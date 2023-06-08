Игра в поддавки с россиянами: Кулеба о создании международной комиссии по подрыву Каховской ГЭС

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«Мы уже имели этот опыт. Это все игра в поддавки с россиянами. Когда в Еленовке убили наших военнопленных и мы сказали ООН: пришлите свою миссию, пусть расследуют. Вы думаете, они туда приехали? Они туда не доехали. Я вам больше скажу, эта миссия была тихо закрыта ООН, что называется «без шума и пыли», - рассказал Кулеба.

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Поэтому он предложил инициаторам расследований преступлений рф в Украине приехать в Киев и расследовать атаки российских ракет и «шахедов».

«У меня одно предложение для всех, кто хочет какие-то расследования и комиссии - вы приезжайте в Киев, ночуйте здесь, проводите ночи в подвалах, и утром выходите на улицу и расследуйте сколько «шахедов» прилетело, и сколько ракет. Они просто достали постоянной игрой в квази справедливость», - сказал Кулеба.

Относительно Красного креста Кулеба отметил, что сложность работы с ними усугубляется большим количеством их правил о нейтральности.

«Еще международный Красный крест – это более сложная история, потому что там столько правил о нейтральности, о том, чтобы не скомпрометировать себя чем-то, что с ними надо вести отдельный разговор. Поэтому констатируем, что быстро у них не получилось, но мы их дожмем и поможем где надо, чтобы они там появились в полном объеме», - отметил Кулеба.

Дополнение

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил привлечь к международной комиссии по расследованию причин взрыва на Каховской ГЭС Украину, рф, ООН и Турцию.