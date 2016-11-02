ГПУ сьогодні збирається допитати З.Шкіряка

“2 листопада о 10:00 офіційно викликали на допит (як свідка) до ГСУ ГПУ, щоб надати свідчення у справі про побиття студентів 30 листопада 2013 року та подій на Майдані Гідності 2013-2014 року”, - повідомив З.Шкіряк.

Він також зазначив, що сподівається у межах своїх можливостей допомогти слідству.

З.Шкіряк пообіцяв розповісти про допит після його закінчення.

Довідка УНН: Євромайдан - протестні акції в Києві і містах України, що розпочалися 21 листопада 2013 року як реакція на рішення українського уряду про призупинення процесу підготування до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом і значно поширилися після силового розгону демонстрації в Києві вночі 30 листопада.