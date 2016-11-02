ГПУ сегодня собирается допросить З.Шкиряка

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15 марта, 19:03 • 114276 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163951 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136376 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128981 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112055 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105015 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101102 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка вызвали на допрос в Генпрокуратуру по делу о событиях времен Евромайдана. Об этом он ранее написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"2 ноября в 10:00 официально вызвали на допрос (в качестве свидетеля) в ГСУ ГПУ, чтобы дать показания по делу об избиении студентов 30 ноября 2013 г. и событий на Майдане Достоинства 2013-2014 года", - сообщил З.Шкиряк.

Он также отметил, что надеется в пределах своих возможностей помочь следствию.

З.Шкиряк пообещал рассказать о допросе после его окончания.

Справка: Евромайдан - протестные акции в Киеве и городах Украины, начавшиеся 21 ноября 2013 как реакция на решение украинского правительства о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и значительно распространились после силового разгона демонстрации в Киеве ночью 30 ноября .

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