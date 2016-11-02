ГПУ сегодня собирается допросить З.Шкиряка

"2 ноября в 10:00 официально вызвали на допрос (в качестве свидетеля) в ГСУ ГПУ, чтобы дать показания по делу об избиении студентов 30 ноября 2013 г. и событий на Майдане Достоинства 2013-2014 года", - сообщил З.Шкиряк.

Он также отметил, что надеется в пределах своих возможностей помочь следствию.

З.Шкиряк пообещал рассказать о допросе после его окончания.

Справка: Евромайдан - протестные акции в Киеве и городах Украины, начавшиеся 21 ноября 2013 как реакция на решение украинского правительства о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и значительно распространились после силового разгона демонстрации в Киеве ночью 30 ноября .