ГПУ сегодня собирается допросить З.Шкиряка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка вызвали на допрос в Генпрокуратуру по делу о событиях времен Евромайдана. Об этом он ранее написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"2 ноября в 10:00 официально вызвали на допрос (в качестве свидетеля) в ГСУ ГПУ, чтобы дать показания по делу об избиении студентов 30 ноября 2013 г. и событий на Майдане Достоинства 2013-2014 года", - сообщил З.Шкиряк.
Он также отметил, что надеется в пределах своих возможностей помочь следствию.
З.Шкиряк пообещал рассказать о допросе после его окончания.
Справка: Евромайдан - протестные акции в Киеве и городах Украины, начавшиеся 21 ноября 2013 как реакция на решение украинского правительства о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и значительно распространились после силового разгона демонстрации в Киеве ночью 30 ноября .