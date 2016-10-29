ГПУ: слідство у справі О.Лукаш перебуває на етапі завершення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Керівник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що є обґрунтоване доказами повідомлення про підозру екс-міністру юстиції Олені Лукаш щодо заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем. Про це він заявив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня", передає УНН.
"Слідство перебуває на етапі завершення, ми очікуємо результатів останньої експертизи. Після цього, на мою думку, прокурор буде мати підстави для відкриття матеріалів стороні захисту для ознайомлення", - розповів він.
За словами С.Горбатюка, щодо ситуації з неправильним інформуванням інститутів ЄС було кілька виробництв, якими перевірялася діяльність міністра юстиції періоду, коли цю посаду обіймала О.Лукаш.
"Перше — розтрата коштів на американську юридичну фірму для опротестування рішення Європейського суду щодо незаконного арешту Тимошенко. Друге — витрати коштів на дослідження з порівняльного аналізу європейського та українського законодавства", - зазначив він.
"Провадження по американській фірмі спочатку було зареєстровано на двох, оскільки самі зловживання були здійснені за часів міністра Лавриновича (попередник О.Лукаш на посаді міністра юстиції України Олександр Лавринович - ред.), але той бюджетний рік закінчувався, коли на посаду міністра юстиції вже прийшла Лукаш", - розповів прокурор.
"Пізніше, за результатами розслідування, ми прийшли до висновку, що будемо інкримінувати ці зловживання тільки міністру Лавриновичу, обвинувальний акт щодо якого вже направлено до суду. Однак на початковому етапі попередні слідчі повідомляли в Європу, що у витрачанні коштів на цю американську фірму також підозрюється Лукаш. Саме це і було спростовано рішенням суду. А справа про незаконні витрати на порівняльний аналіз законодавства, за підозрою Лукаш і ряду інших осіб — залишилося", - додав Горбатюк.