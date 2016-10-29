ГПУ: следствие по делу Е.Лукаш находится на этапе завершения

"Следствие находится на этапе завершения, мы ожидаем результатов последней экспертизы. После этого, по моему мнению, прокурор будет иметь основания для открытия материалов стороне защиты для ознакомления", - рассказал он.

По словам С.Горбатюка, относительно ситуации с неправильным информированием институтов ЕС было несколько производств, которыми проверялась деятельность министра юстиции периода, когда эту должность занимала Лукаш.

"Первое - растрата средств на американскую юридическую фирму для опротестования решения Европейского суда по незаконному аресту Тимошенко. Второе - расходы средств на исследования по сравнительному анализу европейского и украинского законодательства", - отметил он.

"Производство по американской фирме сначала было зарегистрировано на двоих, поскольку сами злоупотребления были совершены во времена министра Лавриновича (Александр Лавринович, предшественник Лукаш на посту министра юстиции Украины - ред.), но тот бюджетный год заканчивался, когда на должность министра юстиции уже пришла Лукаш", - рассказал прокурор.

"Позже, по результатам расследования, мы пришли к выводу, что будем инкриминировать эти злоупотребления только министру Лавриновичу, обвинительный акт в отношении которого уже направлен в суд. Однако на начальном этапе предыдущие следователи сообщали в Европу, что в расходовании средств на эту американскую фирму также подозревается Лукаш. Именно это и было опровергнуто решением суда. А дело о незаконных расходах на сравнительный анализ законодательства, по подозрению Лукаш и ряда других лиц - осталось", - добавил С.Горбатюк.