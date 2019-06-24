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ГПУ підтримує позицію ООН щодо будівництва Музею на Інститутській

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. В Генеральній прокуратурі підтримують заяву ООН щодо будівництва Музею Майдану на вулиці Інститутській у Києві, яке може перешкодити слідчим експериментам і створити додаткову перешкоду розслідуванню вбивств, скоєних 18 і 20 лютого 2014 року. Про це повідомив керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк в коментарі кореспонденту УНН.

ГПУ підтримує позицію ООН щодо будівництва Музею на Інститутській

"Підтримую цю заяву і згоден, що до завершення слідчих дій не варто змінювати рельєф і обстановку вулиці Інститутської, що відбудеться при будівництві", - сказав Горбатюк.

Нагадаємо, в ООН заявили, що будівництво Музею Майдану на вулиці Інститутській у Києві може перешкодити слідчим експериментам і створити додаткову перешкоду розслідуванню вбивств, скоєних 18 і 20 лютого 2014 року.

Як повідомляв УНН, 18 травня у Києві активісти С14 знесли паркан на вулиці Інститутській, який, на їх переконання, заважає розслідуванню вбивства Небесної сотні.

Перед інцидентом Генпрокуратура звернулася до керівництва музею Революції Гідності із листом щодо призупинення робіт з будівництва на алеї Героїв Небесної Сотні.

В управлінні ГПУ вказали, що на території земельних ділянок, де Музеєм Революції Гідності планується проведення будівельних робіт, продовжується проведення слідчих експериментів у кримінальному провадження про вбивства та спричинення вогнепальних поранень учасникам акцій протесту в період з 18 по 20 лютого 2014 року.

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