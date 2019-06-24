ГПУ поддерживает позицию ООН по строительству Музея на Институтской

"Поддерживаю это заявление и согласен, что до завершения следственных действий не стоит менять рельеф и обстановку улице Институтской, что произойдет при строительстве", - сказал Горбатюк.

Напомним, в ООН заявили, что строительство Музея Майдана на улице Институтской в Киеве может помешать следственным экспериментам и создать дополнительное препятствие расследованию убийств, совершенных 18 и 20 февраля 2014.



Как сообщал УНН, 18 мая в Киеве активисты С14 снесли забор на улице Институтской, который, по их мнению, мешает расследованию убийства Небесной сотни.

Перед инцидентом Генпрокуратура обратилась к руководству музея Революции Достоинства с письмом о приостановлении работ по строительству на аллее Героев Небесной Сотни.

В управлении ГПУ указали, что на территории земельных участков, где Музеем Революции Достоинства планируется проведение строительных работ, продолжается проведение следственных экспериментов в уголовном производстве об убийствах и причинении огнестрельных ранений участникам акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года.