ГПУ поддерживает позицию ООН по строительству Музея на Институтской
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Генеральной прокуратуре поддерживают заявление ООН относительно строительства Музея Майдана на улице Институтской в Киеве, которое может помешать следственным экспериментам и создать дополнительное препятствие расследованию убийств, совершенных 18 и 20 февраля 2014 года. Об этом сообщил руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк в комментарии корреспонденту УНН.
"Поддерживаю это заявление и согласен, что до завершения следственных действий не стоит менять рельеф и обстановку улице Институтской, что произойдет при строительстве", - сказал Горбатюк.
Напомним, в ООН заявили, что строительство Музея Майдана на улице Институтской в Киеве может помешать следственным экспериментам и создать дополнительное препятствие расследованию убийств, совершенных 18 и 20 февраля 2014.
Как сообщал УНН, 18 мая в Киеве активисты С14 снесли забор на улице Институтской, который, по их мнению, мешает расследованию убийства Небесной сотни.
Перед инцидентом Генпрокуратура обратилась к руководству музея Революции Достоинства с письмом о приостановлении работ по строительству на аллее Героев Небесной Сотни.
В управлении ГПУ указали, что на территории земельных участков, где Музеем Революции Достоинства планируется проведение строительных работ, продолжается проведение следственных экспериментов в уголовном производстве об убийствах и причинении огнестрельных ранений участникам акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года.